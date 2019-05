Altenburg

Das Beste kommt zum Schluss. Ein Motto, das gleich in mehrfacher Hinsicht auf die letzte Sitzung des Altenburger Stadtrats in der laufenden Legislaturperiode zutrifft. Denn am Mittwoch haben die 36 Stadträte plus Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) mit 29 Programmpunkten eine der längsten Tagesordnungen seit Langem vor der Brust. Ob das Gremium dabei aber den bisherigen Rekord seiner Amtszeit in Sachen Sitzungsdauer vom 18. September 2014 knackt, ist unwahrscheinlich. Dafür sind die fünf Stunden und 25 Minuten einfach zu viel.

Bei Gewerbesteuer und Haushalt drohen Konflikte

Konfliktpotenzial für eine Marathonsitzung gibt es aber schon. Nicht nur wegen der geplanten Anhebung der Gewerbesteuer von 400 auf 440 Prozent. Obwohl es hierfür Gegenwind von der SPD und Pro Altenburg gibt, wird diese aller Voraussicht nach durchgehen. Zu groß ist die Mehrheit der sich abzeichnenden Koalition aus CDU, Linke, FDP und Stadtforum/Grüne.

Auch beim damit eng verknüpften Doppelhaushalt 2019/20 ist – obwohl wochenlang nicht öffentlich vorberaten – noch nicht alles in Butter. Das zeigt schon der Änderungsantrag von Pro Altenburg dazu. Damit will die Bürgerbewegung die zunächst wegen fehlender Finanzen verschobene Sanierung der Schmöllnschen Vorstadt in den Etat aufnehmen lassen sowie die Erneuerung des Keplerplatzes statt der Moritzstraße. Beides könnte mehrheitsfähig sein, ist aber durchaus umstritten.

Haushalt nur mit großer Mühe rund

Abgesehen davon ist der Haushalt an sich nicht ohne. Dessen Gesamtvolumen von 57,6 (2019) und 58,7 Millionen Euro liegt über dem des Doppeletats 17/18, als es 56,8 und 52,6 Millionen Euro betrug. Über ein Drittel dieser Kosten gehen für Personal drauf. Dass sich Neumanns Verwaltungsreform hier nicht positiv auswirkt, hat auch damit zu tun, dass gut dotierte Stellen wie die eines Stadtplaners und eines Quartiersmanagers neu geschaffen werden sollen.

Zudem ist das Zahlenwerk nur deshalb ausgeglichen, weil neben der höheren Gewerbesteuer auch Steigerungen bei Grund- und Vergnügungssteuer einkalkuliert sind und die Stadt die höheren Betriebskosten der freien Träger für Kindertagesstätten nicht voll übernimmt. Wegen Letzterem stiegen für die meisten Eltern in der Skatstadt die Kita-Gebühren.

Weitere Programmpunkte mit Reibungsfläche

Zu zeitintensiven Programmpunkten des Stadtrats könnten der mit einem Minus endende Jahresabschluss des Schlosses, dessen Wirtschaftsplan und der des Wasserver- und Abwasserentsorgungsbetriebes Altenburg werden. Auch die erneuten Beschlüsse zum umstrittenen Wohnpark Lindenau bieten Reibungsfläche wie auch der entscheidende zum Wasserspiel auf dem Markt. Ansonsten gilt es, Flächennutzungs- und Bebauungspläne zu ändern, ein Digitalkonzept zu beschließen sowie scheidende Stadträte und Ortsteilbürgermeister zu verabschieden.

Von Thomas Haegeler