Altenburger Stadtrat stellt Weichen für Zukunft

Altenburg

Dieser Altenburger Stadtrat besitzt durchaus Rekordpotenzial. Ob er aber letztlich auch nur in die Nähe des Spitzenwerts von knapp fünfeinhalb Stunden aus dem Jahr 2014 kommt, hängt von der Intensität der Diskussionen ab, die die Volksvertreter am Donnerstag ab 18.30 Uhr im Großen Ratssaal führen werden. Der dazu antreibende Enthusiasmus ist bei einem Großteil der Stadträte ob des veränderten Sitzungsturnus aber inzwischen Ernüchterung gewichen. Dabei bieten die 26 Tagesordnungspunkte einiges an Tiefe.

Möbel , Technik, Schulen und Straßen

Das umfangreichste und zugleich wichtigste Thema heißt: Nachtragshaushalt. Hinter dem technischen Begriff verbergen sich Vorhaben, die aufgrund von Sparmaßnahmen und Steuererhöhungen der Skatstadt nun doch noch möglich werden. Darunter sind neben dem Kauf von Möbeln sowie von Kopier-, EDV- und anderer Technik für das Rathaus auch die Sicherung/Sanierung desselben und die bessere Ausstattung der Feuerwehr. Zudem soll in Schulgebäude und Straßen investiert werden.

Mit den Änderungen im Etat verbunden sind zudem weitere Beschlüsse, die städtische Firmen oder Beteiligungen betreffen. So gilt es, angepasste Wirtschafts- und Finanzpläne des Bestatters Kommuna, des Wasserver- und Abwasserentsorgungsbetriebes Altenburg, der Energie- und Wasserversorgung Altenburg, Stadtwerke und des Altenburger Geraer Theaters zu verabschieden. Zudem ist bei Letzterem der Jahresabschluss 2017 zu korrigieren, weil in dem bisherigen zu viel Gewinn ausgewiesen wurde und das die Gemeinnützigkeit der Theater-GmbH kosten könnte.

Nächster Schritt bei Umbau des Ernestinums

Außerdem soll das Sanierungsgebiet Altstadt verlängert werden, weil die Ziele dort bisher nicht erreicht wurden. Darüber hinaus entscheiden die Stadträte infolge des Dresdner Kunstraubes über die Mitgliedschaft der Stadt in einem „Notfallverbund zum Kulturschutzgut im Altenburger Land“ und über den Beitritt zur Bier- und Burgenstraße sowie Burgenstraße Thüringen.

Abgesehen davon soll es beim Umbau des Ernestinums zur Bibliothek vorangehen, indem das Gremium die weitere Planung vergibt. Zudem gilt es, die Grenzen des Ortsteils Kürbitz sowie Flächennutzungen glatt zu ziehen und ein Bauleitverfahren „Am Lerchenberg“ in Gang zu setzen.

Von Thomas Haegeler