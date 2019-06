Altenburg

Wenn sich der neue Altenburger Stadtrat nächsten Donnerstag zu seiner Premierensitzung trifft, geht es vor allem um Personalien. Schließlich gilt es, das gewählte Gremium mit all seinen Ausschüssen und Ämtern zu konstituieren und so handlungsfähig zu machen. Allerdings sind die meisten Posten schon vergeben, sobald im Großen Ratssaal um 18.30 Uhr die Glocke zum Sitzungsstart ertönt. Schließlich wurden sie in den vergangenen Tagen und Wochen unter den fünf Fraktionen wie auf einem Basar austariert und abgesprochen. Dabei spielten Mehrheitsverhältnisse, Machtanspruch, Eignung und der eine oder andere strategische Deal eine Rolle.

Ex-Bildungsministerin Klaubert im Spiel um Vorsitz

Trotz Absprachen bleibt mindestens eine Prise Spannung. Vor allem in Sachen Stadtratsvorsitz. Denn hier ist eine Überraschung möglich. Als aussichtsreichster Kandidat gilt der von der CDU vorgeschlagene Christian Götze, der seine Ambitionen auf OVZ-Nachfrage bestätigte. Daneben erhoben aber auch die Linken Anspruch auf den Posten und brachten dafür Birgit Klaubert ins Spiel. Die Ex-Bildungsministerin stieß aber bei den anderen Fraktionen auf wenig Gegenliebe, weil die Linken nach der Vereinigung von SPD und Grünen die kleinste Fraktion sind. Deshalb sollen sie bei der Ämterverteilung auch leer ausgehen.

Obwohl die Linken die frühere Vizepräsidentin des Thüringer Landtags für geeignet halten, wollen sie gemäß einer Vorabsprache keine Kampfkandidatur, erklärte Fraktionsvorsitzende Kati Klaubert am Freitag. Wenn Götze aber durchfallen sollte, stünde sie bereit. Passiert das nicht, wird es wohl um den ersten Stellvertreter des Stadtratsvorsitzenden zu einer Kampfkandidatur kommen. Hier hat nach OVZ-Informationen Tom Hornig seinen Hut in den Ring geworfen. Gegen das Pro-Altenburg-Mitglied wird Birgit Klaubert „mit großer Wahrscheinlichkeit“, wie Tochter Kati sagte, antreten, weil man sich nicht mit dem vorgesehenen Posten des zweiten Stellvertreters abfinden wolle. Der wäre demnach vakant.

CDU-Kandidat Götze mehrheitsfähig, aber umstritten

Ein einstimmiger Selbstläufer wird Götzes Wahl jedoch nicht. Schließlich ist der 48-Jährige wegen seiner Vorgeschichte nicht unumstritten. So hatte er 2011 die CDU-Fraktion im Zuge der Abspaltung und Neugründung der Bürgerbewegung Pro Altenburg verlassen. Mit dieser überwarf er sich jedoch, so dass er vor fast genau fünf Jahren aus deren Fraktion zur CDU zurückkehrte. Dort war man sich laut Fraktionschef Zippel schnell einig, dass der „erfahrene Stadtrat, der mit Ruhe und Übersicht agiert“, für das Amt geeignet ist und man dieses als stärkste Fraktion für sich beansprucht.

Auch wenn es nach Gesprächen mit Stadträten anderer Fraktionen „Signale des Konsens’“ gibt, wie Götze sagte, weiß er selbst: „Am Ende entscheiden die Stadträte.“ Und die sind frei in ihrer Entscheidung, weil insbesondere Pro Altenburg, SPD/Grüne und Stadtforum laut ihrer Vorsitzenden bei der geheimen Wahl den Fraktionszwang aufheben.

Deal: Zustimmung für Vorsitzenden für Posten als Ausschusschef

Aufgrund Götzes Austritt verschweigt Pro-Altenburg-Chef Peter Müller nicht, „dass es ihm einige nicht verzeihen können“. Auf welcher Seite er in seiner Fraktion steht, beantwortete der 67-Jährige so: „Irgendwann muss man da drüber stehen.“ Dass er und wohl auch die Mehrheit seiner Fraktion Götze zum Vorsitzenden wählen, hängt offenbar mit dem Posten des Vorsitzes im Bau- und Stadtentwicklungsausschuss zusammen. Denn darauf ist Müller ziemlich scharf: „Es hat mir viel Spaß gemacht und wir haben konstruktiv zusammengearbeitet, was ich gern fortsetzen möchte.“

Das wird Müller mit Blick auf die geplante Verteilung der übrigen Ausschussvorsitze auch dürfen. Zwar werden diese erst nach der Sommerpause gewählt, aber die Fraktionen einigten sich nach OVZ-Informationen schon auf Kandidaten. Demnach soll Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) den Hauptausschuss behalten. Auch will die CDU den durch die Abwahl von Harald Stegmann (Linke) frei gewordenen Posten im Wirtschaft- und Finanzausschuss. Hierfür steht der parteiübergreifend anerkannte Banker Sven Simon-Wittig bereit.

SPD weist Vorwürfe zurück: „Wir haben niemanden eingekauft.“

Das wiederum könnte ein Fingerzeig sein, dass die Reise bei Zippels Nachfolge an der Spitze der CDU-Fraktion nach dem Sommer in Richtung Sandra Kretschmann geht. Götze und Simon-Wittig als andere Kandidaten wären versorgt. Und auch Frank Tanzmann, der nicht will, soll als erster ehrenamtlicher Beigeordneter nicht leer ausgehen. Für den zweiten Beigeordneten bestätigte Stadtforum-Fraktionschef Johannes Schaefer seine Ambitionen.

Die Macht der stärksten Fraktion hat aber ihren Preis. So gibt Ursula Zippel ( CDU) die Leitung des Sozial- und Kulturausschusses ab. Hier soll Jutta Penndorf (Stadtforum) übernehmen. Das Gremium für städtische Dienstleistungen und Umweltschutz bliebe demnach für SPD/Grüne. Wie Fraktionschef Nikolaus Dorsch sagte, schlägt man dort aber nicht Claudia Große vor, sondern Torsten Rist. Damit wies er zugleich Vorwürfe zurück, dass man Große den Posten im Gegenzug für die Fraktionsbildung versprochen habe: „Wir haben niemanden eingekauft.“

Von Thomas Haegeler