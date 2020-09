Altenburger Stadtwald bekommt sieben neue Sitzbänke – weitere geplant

Altenburg

Der Altenburger Stadtwald hat sieben neue Sitzbänke bekommen. Wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte, wurden die Holzmöbel von Mitarbeitern des Referats Stadtwirtschaft gebaut und entlang der Hauptwege im beliebten Naherholungsgebiet aufgestellt.

„Die alten Bänke waren wegen Randalierern in katastrophalem Zustand“, sagte Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) dazu vor dem Hintergrund, dass gerade Sitzgelegenheiten in der Skatstadt immer wieder Vandalismus zum Opfer fallen. „Da walten mitunter rohe Kräfte. Deshalb sind es nun Konstruktionen aus ganzen Stämmen, die nicht unmöglich, aber schwer zu zerstören sind und zum Wald passen.“

Im Wald und an Ortsumgehung sollen weitere entstehen

Ziel der sieben neuen Bänke sei es, die Verweildauer und -qualität im Wald zu erhöhen, erklärte Neumann weiter. So hätten Spaziergänger oder Radfahrer Plätze zum Ausruhen und Pause machen. „Wir machen also nicht nur in der Innenstadt etwas für die Verweilqualität, sondern auch im Wald.“

Doch damit nicht genug. Denn laut Neumann sind weitere neue Bänke im Wald und auch an ein bis zwei Stellen an der Umgehungsstraße geplant. „Wir gehen mit unserem Konzept nach und nach vorwärts“, erklärte der Rathauschef und spielte damit auf sein Vorhaben an, Altenburg insgesamt attraktiver machen zu wollen.

Von Thomas Haegeler