Altenburger Standesamt erwartet Hochzeitsmarathon am 22.2.22

Altenburg/Schmölln

Auf das Standesamt der Skatstadt kommt am letzten Dienstag im Februar ein wahrer Eheschließungsmarathon zu. Insgesamt elf Paare haben sich mit dem 22.2.22 das wohl markanteste Datum seit vielen Jahren ausgesucht. „Insofern kam der Ansturm für uns nicht unerwartet. Wir kennen das ja schon beispielsweise vom 9.9.1999, 05.05.05, 07.07.07 oder 10.10.10“, so Amtsleiterin Petra Eperiesy. Die Chefin selbst wird mit zwei weiteren Mitarbeiterinnen im Stundentakt Heiratswillige in den Hafen der Ehe führen. Los geht es bereits um 8 Uhr morgens und dann weiter nonstop bis 18 Uhr. Passt also zahlenmäßig sogar beim Ja-Wort: Insgesamt 22 Mal wird es am 22.2.22 zu hören sein.

Limit erreicht

„Damit ist aber das Limit erreicht. Mehr geht beim besten Willen nicht“, sagt Eperiesy. Um das überhaupt zu stemmen, sind die elf Eheschließungen allesamt im Altenburger Standesamt im Pohlhof geplant. Das Herrichten anderer, für Trauungen zugelassener Orte wie der Teehaussaal in Altenburg oder die Orangerie in Meuselwitz ist unter diesen Umständen nicht zu realisieren.

Freie Termine in Schmölln

Wer kurzentschlossen doch noch an einem solch markantem Datum heiraten möchte – schließlich fällt der Hochzeitstag dann mit großer Wahrscheinlichkeit künftig niemals dem Vergessen anheim – muss dennoch nicht verzagen. Im Schmöllner Standesamt beispielsweise haben sich bis jetzt erst zwei Paare für den 22.2.22 angemeldet. „Wir würden uns freuen, wenn es noch mehr würden“, so die Leiterin Kerstin Gräfe. Außerdem ist in diesem Jahr ja noch ein weiteres Datum nicht zu verachten: der 2.2.22. Für diesen Tag liegen in Altenburg derzeit Anmeldungen von vier Brautpaaren vor. Da geht also noch was. Und es geht sogar ganz schnell, wenn man alle notwendigen Unterlagen vorlegen kann. Es gibt kein zeitliches Limit, bis wann man sein Eheschließungs-Begehren kundgetan haben muss.

Wochentag stört nicht

Dass es beide Male ein Wochentag im Februar ist, stört die Paare offenbar wenig. Denn Zeremonien mit vielen Gästen sind derzeit ohnehin pandemiebedingt nicht möglich. „Neben dem Brautpaar und der Standesbeamtin sind aktuell maximal zehn Gäste zugelassen, die einen Kontaktdaten-Bogen ausfüllen und Maske tragen müssen“, erläutert Petra Eperiesy. „Außerdem bitten wir alle höflich darum, sich vorher zu Hause zu testen. Vorschrift ist es zwar nicht, doch wenn wir uns infizieren und ausfallen sollten, dann wäre das ein ziemliches Problem.“ Bekanntlich zählen zu den Aufgaben eines Standesamts bei weitem nicht nur Eheschließungen. Trotz allem muss niemand auf den gewohnt festlichen und würdigen Rahmen verzichten, verspricht die Leiterin.

Von Ellen Paul