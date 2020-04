Altenburger Standesamt vermeldet in Corona-Zeiten deutlich weniger Heiratswillige

Altenburg

Es soll einer der schönsten Tage im Leben eines Paares werden – die Hochzeit. Meist ist sie lange geplant und akribisch vorbereitet. Egal, ob als bombastisches Fest mit ganz vielen Gästen oder „nur“ im kleineren Kreis mit Familie und den besten Freunden. Bisher. Doch dann kam das Virus und torpediert seither sämtliche Pläne.

Die entsprechende Thüringer Verordnung, die auch vom Altenburger Standesamt übernommen wurde, schreibt Folgendes vor: Eheschließungen werden nach derzeitigem Stand nur in kleinem Rahmen durchgeführt. Dies bedeutet, dass neben dem Brautpaar nur die Trauzeugen, die Eltern und die Kinder an den Eheschließungen teilnehmen dürfen. Was im Gegensatz zum benachbarten Sachsen fast schon moderat erscheint, in Leipzig beispielsweise darf nur das Brautpaar und ein Fotograf an der Zeremonie teilhaben. Zudem wird in Altenburg um Verständnis dafür gebeten, dass die Standesbeamtin auf das Händeschütteln verzichtet. Und es sollen außerhalb des Trauzimmers im Umfeld des Gebäudes Personenansammlungen vermieden werden.

Für April bisher nur fünf Trauungen geplant

Was jetzt? Dennoch heiraten oder alles absagen? Zahlreiche Promis wie beispielsweise Katy Perry und Orlando Bloom haben sich schon für Letzteres entschieden. Deutschlandweit ziehen immer mehr Paare die Reißleine. Und in der Skatstadt?

Trotz der Corona-bedingten Einschränkungen werden von den Altenburger Standesbeamtinnen nach aktuellem Stand im April fünf Ehen geschlossen, so Rathaus-Sprecher Christian Bettels. Vier davon sind im Standesamtsgebäude im Pohlhof, eine in der Orangerie in Meuselwitz geplant. „Wie klein der Rahmen letztlich sein wird, hängt auch davon ab, ob es nach dem 19. April Lockerungen der geltenden Einschränkungen geben wird oder nicht. Vier der fünf Eheschließungen sind nämlich erst nach diesem Datum.“ Nur eine hat bereits am ersten April-Wochenende zu den aktuellen Regularien stattgefunden.

Situation auch für Standesbeamtinnen schwierig

Fünf Eheschließungen im April seien allerdings vergleichsweise wenig, so Bettels weiter. Im gleichen Monat des Vorjahres wurden 14 Ehen geschlossen. Ob die Zurückhaltung mit der Pandemie zu tun hat, weiß man nicht. Zu vermuten ist es schon. Von zwei Paaren zumindest ist bekannt, dass sie ihre eigentlich im April geplante Hochzeit verschoben haben. Und dies gilt übrigens generell: Wem aufgrund der Corona-Krise eine Eheschließung nicht zumutbar erscheinen sollte, der kann einen neuen Termin vereinbaren, heißt es aus dem Amt.

„Auch für unsere Standesbeamtinnen ist die aktuelle Situation sehr schwierig“, bekennt Christian Bettels. „Doch sie versuchen, das Beste daraus zu machen, trotz aller Einschränkungen. Soweit der Spielraum es ermöglicht, kommen wir dem Brautpaar selbstverständlich entgegen.“

Absprachen derzeit nur telefonisch, per Post oder E-Mail

Ohnehin ist die Hoch-Zeit bei der Hochzeit erst im Mai zu erwarten. Hier haben im Altenburger Standesamt bisher 14 Paare „gebucht“. Auch das ist deutlich weniger als 2019, als sich im Wonnemonat 37 Paare das Ja-Wort gaben. Alle Heiratswilligen hoffen natürlich, dass sich die Situation bis dahin bessert. „Was allerdings passiert, wenn die Einschränkungen auch im Mai nicht gelockert werden sollten, mag ich mir ehrlich gesagt nicht ausmalen. Dafür gibt es zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keinen Plan“, so der Pressesprecher.

Zu den selbstverständlich weiterhin stattfindenden Arbeiten im Altenburger Standesamt gehört die Beurkundung von Geburten und Sterbefällen. Alle Anfragen und Urkundenanforderungen werden derzeit aber nur per Telefon, Mail oder Post bearbeitet. Auch Vorsprachen müssen vorher telefonisch angemeldet werden. Selbst für bereits bestehende Termine ist zuvor eine telefonische Rücksprache nötig.

Info: Das Altenburger Standesamt ist wie folgt zu erreichen: Postweg: Stadtverwaltung ( Standesamt), Markt 1, 04600 Altenburg; Tel. 03447 594380 (oder -381, -383, -386) und E-Mail: standesamt@stadt-altenburg.de. Aktuelle Informationen jederzeit unter www.altenburg.eu.

Von Ellen Paul