Altenburger Tanzlehrerin Anja Losse erwägt Klage gegen Genesenen-Status

Altenburg

„Ich möchte Klarheit in Bezug auf den Genesenen-Status“, sagt Tanzlehrerin Anja Losse. Für die Altenburgerin ergeben sich bei diesem Thema jede Menge Fragezeichen. „Wenn ich in meinem Tanzstudio wieder mit den Erwachsenen-Kursen beginnen darf, muss ich von den Teilnehmern Impfausweise oder Genesenen-Status kontrollieren. Und dazu muss ich mich beim Robert-Koch-Institut informieren, wie lang dieser Status aktuell gilt.“ Das Behördendeutsch des RKI mache die Verständlichkeit der fachlichen Vorgaben dabei nicht einfacher.

Reell bleiben nur 62 Tage Genesenen-Status

Auf dem Genesenen-Nachweis ist das Datum des positiven PCR-Tests und der Beginn des Genesenen-Status vermerkt, nicht aber die Dauer seiner Gültigkeit. Quelle: Privat

Knackpunkt seien für Anja Losse jedoch die 62 Tage, die vom eigentlich dreimonatigen Genesenen-Status letztlich nur noch übrig bleiben. „Eigentlich müssten die 90 Tage losgehen, wenn ich einen negativen PCR-Test habe, nicht beim ersten Positivtest“, kritisiert die Tanzlehrerin. Das stoße ihr sauer auf, zumal sie sich kürzlich selbst wegen eines positiven Tests in Quarantäne begeben musste.

Anja Losse hat Zweifel an Richtigkeit der Berechnung

Vom Altenburger Gesundheitsamt heißt es auf Nachfrage der LVZ dazu: „Der Genesenen-Status gilt ab 28 Tage nach der positiven PCR-Testung bis 90 Tage nach der positiven PCR-Testung.“ Anja Losse hinterfragt die Richtigkeit dieser Berechnung und den Sinn hinter der Verkürzung des Status’. Mitte Januar wurde er von sechs auf drei Monate halbiert.

Die Altenburger Tanzpädagogin empfindet es als Ungerechtigkeit und Ungleichbehandlung – zumal vor dem Hintergrund, dass der Genesenen-Status bei Einreise innerhalb der Europäischen Union sechs Monate gilt, innerhalb Deutschlands als Teil der EU jedoch nur drei Monate.

„Ich möchte Gehör finden“

Es habe sich einiges aufgestaut bei ihr, sagt Anja Losse. Wie andere pandemiebedingte Vorgaben erscheint ihr die Verkürzung des Status’ weder logisch noch nachvollziehbar. So wie ihr gehe es auch anderen, mit denen sie sich austausche, meint die Tanzpädagogin. „Ich habe das Gefühl, bei den Maßnahmen fehlt jeglicher Bezug zur Bevölkerung. Ich möchte Gehör finden.“

Bei möglicher Klage geht es Altenburger Tanzlehrerin ums Prinzip

Anja Losse erwägt nun, sich dieses Gehör über eine Klage zu verschaffen. „Es geht mir ums Prinzip, dass ständig etwas Neues beschlossen wird und für mich der Anschein entsteht, es werden immer neue Strategien gefunden, um Nichtgeimpfte zum Impfen zu bewegen.“ Momentan ist sie auf der Suche nach einem Anwalt. Ihre Rechtsschutzversicherung habe signalisiert, dass sie gegebenenfalls ab dem Klageverfahren einspringe.

Mut machen der Skatstädterin die erfolgreichen Klagen Betroffener vor den Verwaltungsgerichten in Osnabrück und Ansbach. Im Februar wurde den drei Klägern ein Genesenen-Status von sechs Monaten zugesprochen.

Osnabrücker Gericht sieht Verstoß gegen Verfassungsrecht bei Kürzung des Genesenen-Status

Vom Osnabrücker Verwaltungsgericht heißt es in einer Pressemitteilung zur Begründung der Rechtsprechung: Die Verkürzung des Genesenen-Status auf drei Monate habe durch den Ausschluss vom sozialen und kulturellen Leben für den Einzelnen eine hohe Grundrechtsrelevanz. Es verstoße gegen Verfassungsrecht, dass der Verordnungsgeber bei der Dauer des Status’ auf eine sich ständig ändernde Internetseite (RKI) verweise. „Das sei intransparent und zudem unbestimmt.“ Auch fehle es für eine Verkürzung des Genesenen-Status’ an einer wissenschaftlich fundierten Grundlage. Das RKI habe nicht hinreichend wissenschaftlich aufgearbeitet, ob es belegt sei, dass nach 90 Tagen der Schutz Genesener ende.

„Ich brauche und wünsche mir Klarheit für mein Unternehmen“, sagt die Tanzlehrerin. „Ich muss mich als Unternehmerin stets und ständig belesen und weiß bei den ständig wechselnden Verordnungen überhaupt nicht mehr, was ich darf und was nicht. Das zehrt an den Nerven. Hier muss sich etwas ändern.“

Von Dana Weber