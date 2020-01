Altenburger Teehaus bekommt mehr Kameras als bisher geplant

Altenburg

Die Videoüberwachung des Altenburger Teehauses ist in Verzug geraten. Nach dem Okay des Thüringens Datenschutzbeauftragten und der Zustimmung des Stadtratsgelang es der Stadtverwaltung – entgegen ihrer Ankündigung – nicht mehr, die Kameras bis Ende 2019 am Komplex im Schlosspark anbringen zu lassen. „Wir waren zu optimistisch“, räumte Rathaussprecher Christian Bettels auf OVZ-Nachfrage ein und kündigte zugleich an: „Vor Frühjahr wird das auch nichts.“

Aufwendige Prüfung und zwei Szenarien

Als Begründung für die Verzögerung führte der Stadtsprecher die aufwendige Planung der Überwachungsmaßnahme an. „Der Teufel steckt im Detail“, sagte Bettels. Dabei gehe es vor allem um die Frage, wo und wie man die Kameras installiere. „Die dazugehörige Prüfung ist noch nicht endgültig abgeschlossen. Dies zeigt aber auch, dass wir die Sache als Behörde sehr genau nehmen.“ Eines hat die Prüfung aber schon ergeben: Es werden mehr als die bisher geplanten zwei Kameras werden.

Zwei Szenarien sind für die Videoüberwachung am Teehaus im Altenburger Schlosspark noch im Gespräch. Bei einer kämen die Kameras an die Fassade des denkmalgeschützten Ensembles. Quelle: Thomas Haegeler

Laut Bettels sind derzeit noch zwei Szenarien im Topf. Bei Nummer eins würden die Kameras an insgesamt drei Masten einige Meter vom Teehaus entfernt angebracht. Diese sind teilweise bereits vorhanden, zum Teil müssten sie gebaut oder aktiviert werden. Nachteil hierbei: Es müssten Kabel zwischen den Masten beziehungsweise zwischen Masten und Gebäude verlegt werden. Das wiederum brächte Tiefbau-Arbeiten mit sich. Durch das Ausschachten würde der geplante Kostenrahmen von maximal 15 000 Euro wackeln.

Förderverein sieht Verzögerung gelassen

Die aufwendigen Arbeiten würde sich die Stadt Altenburg bei Alternative zwei sparen. Deshalb favorisiert man laut Bettels derzeit, die Kameras direkt am Teehaus anbringen zu lassen. Haken hierbei: Um die Fassade des gesamten Gebäudes und potenzielle Vandalen filmen zu können, bräuchte es noch mehr Technik. Vier bis fünf Kameras wären am Ende nötig. „Diese Variante wäre einfacher zu installieren und etwas günstiger, weil kein Tiefbau nötig wäre“, erklärte der Rathaussprecher. Zudem habe der Denkmalschutz hierzu bereits seine Kompromissbereitschaft signalisiert.

Beim Förderverein des Teehaus Altenburg nimmt man die zeitliche Verzögerung relativ gelassen. „Es gehört schon ein bisschen was dazu“, sagte Fördervereinschef Frank Hammerschmidt auf OVZ-Nachfrage. Ihm und seinen Mitstreitern sei es letztlich lieber, wenn die Videoüberwachung ordentlich und dadurch länger geplant werde und „wir dafür den Effekt bekommen, den wir haben wollen“ als „schnell etwas hinzuwerfen“ und termingerecht fertig zu sein.

Stadt erfreut über Finanzspritze

Bei dem anderen Überwachungsszenario würden die Kameras an Masten montiert – eventuell kommen dafür auch die der Laternen infrage. Quelle: Thomas Haegeler

Ziel des Fördervereins ist es, den seit Längerem am 2012 wiedereröffneten Teehaus-Komplex anhaltenden Vandalismus zumindest einzudämmen. Allein in den vergangenen zwei Jahren wurde das Kleinod im Altenburger Schlosspark, zu dem auch die Orangerie gehört, über ein halbes Dutzend Mal zur Zielscheibe blinder Zerstörungswut. Mal wurde es mit Graffiti beschmiert, mal wurden Pflanzen aus umliegenden Beeten gerissen, dann Lampen gestohlen oder es wurde versucht, ein Schmuckgitter aus der Verankerung zu reißen.

Hammerschmidt, der die Videoüberwachung im Frühjahr 2019 selbst gefordert hatte, rechnet realistisch eher mit Juni als Termin, bis die Kameras hängen. Auch wenn man bereits „viel an Spenden bekommen“ habe, müsse man noch etwas sammeln, sagte der Vereinsvorsitzende mit Blick auf die eingesammelte vierstellige Summe und die im Februar wieder beginnenden Veranstaltungen im Teehaus. Wie Rathaussprecher Bettels sagte, werde der Teehaus-Förderverein die Hälfte der Kosten für die Überwachungsmaßnahme tragen: „Wir freuen uns sehr. Die Finanzspritze ist spielentscheidend, damit die Technik angeschafft werden kann.“

Von Thomas Haegeler