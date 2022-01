Altenburg/Gera

Nach vielfach harten Verhandlungen in der Vergangenheit, die aber allesamt immer wieder in einem neuen Haustarifvertrag für die rund 300 Beschäftigten des Altenburg-Geraer Theaters mündeten, zahlt das Theater seit dem 1. Januar überraschend nach Flächentarif. Der Grund: Bisher konnte kein neuer Haustarifvertrag abgeschlossen werden, da die Gewerkschaft Verdi kein Mandat für die Verhandlungen hatte. So zumindest steht es in besagtem Schreiben der Geschäftsführer Kay Kuntze und Volker Arnold an die Belegschaft. LVZ-Informationen zufolge hatten die in der Dienstleistungsgewerkschaft organisierten Kollegen Verhandlungen über einen neuerlichen Haustarifvertrag mehrheitlich abgelehnt. Der alte lief Ende 2021 aus.

Auf diesen hatten sich die Gesellschafter des Fünfspartenhauses und die vier involvierten Gewerkschaften im Dezember 2016 in letzter Minute geeinigt. Beschlossen worden war damals, von 2017 bis Ende 2021 den Abstand zum Flächentarif von rund 12 Prozent auf 5,6 Prozent abzusenken. Ferner sollten alle neuen Erhöhungen des Flächentarifs auch für den Haustarif gelten und die Musikerstellen des Philharmonischen Orchesters Altenburg-Gera in den kommenden Jahrzehnten sukzessive auf 64 Orchestermitglieder abgeschmolzen werden. Ohne diese Einigung wäre das Haus in große finanzielle Schwierigkeiten gebracht worden, hieß es damals. Als 2011 schon einmal die schrittweise Rückkehr vom Haus- zum Flächentarif avisiert wurde, hatte man die zusätzlichen Kosten auf rund zwei Millionen Euro jährlich beziffert.

Haustarifvertrag dennoch jederzeit möglich

Wie dies nun gut zehn Jahre später aussieht, ist bislang nicht bekannt. Die Beschäftigten haben zumindest erfahren, dass durch das finanzielle Polster, das sich das Theater in der Corona-Krise zulegen konnte, aktuell keine Schwierigkeiten zu erwarten seien. Denn im Lockdown war die Mehrzahl der Mitarbeiter in Kurzarbeit, während die Zuschüsse der Gesellschafter unvermindert weiter flossen. Fraglich ist, wie lange dies reichen wird. Allerdings besteht natürlich jederzeit die Möglichkeit, dass sich die Verhandlungspartner doch noch auf einen neuen Haustarifvertrag einigen.

Bis dahin wird entsprechend den in den einzelnen Branchen geltenden Flächentarifen bezahlt. Für die im öffentlichen Dienst Beschäftigten mache sich dies schon auf der Januar-Lohnabrechnung bemerkbar, heißt es in dem Schreiben, bei den künstlerischen Tarifwerken erst durch Auszahlung von Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Damit entfallen zugleich aber die im Haustarifvertrag angekündigte Sonderzahlung und der Ausgleich durch freie Tage sowie offenbar auch die dort fixierte Beschäftigungsgarantie. Nicht alle Mitarbeiter sollen dies gutheißen.

Von Ellen Paul