Altenburger Theater feiert Geburtstag – leider ohne Gäste

Altenburg

Eigentlich sollte sich am 16. April nach fast zweijähriger Schließzeit im Altenburger Theater erstmals wieder der Vorhang heben. Und es hätte gleich zweifach Grund zum Feiern gegeben: der Abschluss der umfangreichen Sanierungsarbeiten an Bühnentechnik und Logistik sowie der 150. Geburtstag. Denn genau an diesem April-Tag im Jahre 1871 war das „Neue herzogliche Hoftheater“ – von Architekt Otto Brückwald, einem Schüler Sempers, nach Dresdner Vorbild im Stil der Neorenaissance erbaut – mit dem „Freischütz“ eingeweiht worden. Die Weber-Oper sollte auch diesmal die feierliche Wiedereröffnung krönen.

Es liegt ausnahmsweise zumindest nicht ausschließlich an Corona, dass aus all dem nichts wird. Denn die Bauarbeiten verzögern sich deutlich (die LVZ berichtete) und dauern – Stand jetzt – bis zum Jahresende. Die daraufhin geplante Verlagerung der Geburtstagsfeier ins Theaterzelt einschließlich einer Baustellenparty aber verhindert tatsächlich das Virus. Seit nunmehr fünf Monaten sind die Thüringer Theater erneut geschlossen. Sang- und klanglos will die Theaterleitung den Termin dennoch nicht verstreichen lassen. Zwar sei eine Verschiebung intern diskutiert, aber wieder verworfen worden. „150 Jahre später wollen wir dieses Jubiläum auch am richtigen Tag würdigen. Auf die Art und Weise, wie es eben aktuell möglich ist“, so Pressesprecher Toni Rack. „Freistatt schöner Geister“ heißt die mediale Festveranstaltung, die gerade vorbereitet, aufgezeichnet und auf verschiedenen Kanälen zu sehen sein wird.

Jubiläumsveranstaltung wird auf verschiedenen Kanälen gezeigt

Diese Geburtstagsfeier ohne Gäste, also ohne Publikum, tut der Chefin des Altenburger Theatervereins in der Seele weh. „Dass die Sendung wenigstens im Fernsehen gezeigt werden, entschädigt zumindest etwas, denn unsere Mitglieder sowie viele andere treue Besucher gehören vom Alter her nicht gerade zu denen, die im Internet streamen“, so Barbara Grubitzsch. Auch eine irgend geartete eigene Feier muss zwangsläufig ins Wasser fallen. „Ich hoffe aber sehr, dass zur Wiedereröffnung des Hauses im nächsten Jahr auf das Jubiläum noch einmal eingegangen und nicht einfach so in den Spielplan gestartet wird. Dann feiern wir eben 150 plus 1.“

Jetzt aber hofft das Theater erst einmal, möglichst bald im Zelt wieder starten zu können. Obwohl die Inzidenzen aktuell für eine Öffnung zu hoch sind, sei der Probebetrieb wieder aufgenommen, wie Intendant Kay Kuntze in dieser Woche als Gast der Bürgersprechstunde des Altenburger Oberbürgermeisters erklärte. „Wir wollen für einen Neustart gerüstet sein.“ Für die Proben wurde das Hygienekonzept noch einmal verschärft. Die Abstände zwischen den Akteuren auf der Bühne betragen jetzt drei Meter, außerdem wurden Testmöglichkeiten für die Mitarbeiter organisiert.

Intendant bezieht zu Kosten-Diskussion Stellung

In dieser auf Facebook übertragenen Sprechstunde bezog Kuntze auch zur gerade laufenden Diskussion um die Kosten für die Interim-Spielstätte auf dem großen Festplatz Stellung. Ziel sei es gewesen, dem Altenburger Publikum etwas zu bieten, das mehr als eine Behelfsspielstätte sei. Das sei gelungen. Das Zelt sei wunderbar angenommen worden. Den monatlichen Mietkosten von 25 000 Euro als Ausgaben müssten unter laufendem Spielbetrieb die Einnahmen gegengerechnet werden, bei einer ausverkauften Vorstellung beispielsweise in Höhe von 8000 bis 10 000 Euro. Wenn man das in Relation bringt, seien die 25 000 Euro also keine Summe, über die man sich Sorgen machen müsse. Bei der aktuellen Schließung gebe es hingegen praktisch keine Betriebskosten mehr. Und: Das Altenburg-Geraer Theater habe keine bilanziellen Probleme. „Mit dem Kurzarbeitergeld sind die Einnahmeausfälle sogar überkompensiert“, so Kuntze.

Ob im Mai wieder gespielt werden kann, ist ungewiss. Hoffnungsvoll richtet das Theater daher den Blick auf die Open-Air-Saison. Erstmalig soll eine Serie von Theater- und Konzertprogrammen die Sommermonate nahezu durchgängig füllen und damit die sonst üblichen Theaterferien überbrücken. Es wurden Vereinbarungen getroffen, die es ermöglichen, Urlaube individuell entsprechend zu verschieben, erläutert Rack auf Nachfrage. „Die Mitarbeiter verzichten nicht auf den Urlaub, er wird eben nur nicht für alle wie sonst üblich parallel in einer sommerlichen Schließzeit gegeben.“ Wie dies von den Kollegen angenommen wurde, darüber wollte der Betriebsratsvorsitzende Sven Kristian Hucke keine Auskunft geben.

Mediale Jubiläumsfeier Zum 150. Geburtstag des Landestheaters Altenburg gibt es eine mediale Jubiläumsfeier voller musikalischer Geburtstagsgrüße und einem Blick in die Geschichte, informiert das Altenburg-Geraer Theater auf Nachfrage. In einem Streifzug durch den Spielplan des Hoftheaters bringt beispielsweise das Philharmonische Orchester unter der Leitung von Kapellmeister Thomas Wicklein gemeinsam mit Sängerinnen und Sängern Ausschnitte aus jenen Opern zu Gehör, die in der ersten Saison ihre Premiere erlebten. Als ab September 1871 auch für das Schauspiel der Aufführungsbetrieb begann, hatte man gleich 74 Stücke im Repertoire. Wie das funktioniert haben könnte, erprobt das Schauspielensemble in einem Sketch von Schauspieldirektor Manuel Kressin. Die Festveranstaltung „Freistatt schöner Geister“ – in Anlehnung an den Festprolog von 1871 – wird am Freitag, dem 16. April, 18 Uhr, bei Altenburg-TV sowie als kostenloses Streaming über die Website und im YouTube-Kanal des Theaters zu sehen sein. Anschließend steht das Video dort auch zum Abruf bereit. Um 20.05 Uhr folgt eine Sondersendung mit musikalischen Beiträgen, Interviews und historischen Bezügen auf MDR Kultur und MDR Klassik im Radio sowie online.

Von Ellen Paul