Altenburger Theater feiert sein 150-Jähriges mit einer spektakulären Show im Internet

Es war ein Sonntag, als sich am 16. April 1871 im neu erbauten Herzoglichen Hoftheater zu Altenburg zum ersten Mal der Vorhang hob. Gleich zu Beginn der Planungen für die Jubiläumsfeierlichkeiten haben die heute für diesen Musentempel Verantwortung Tragenden deshalb in den Kalender geschaut – und jubiliert. Der 150. Geburtstag fiel auf einen wunderbar zum Feiern geeigneten Freitag, würde doch für die allermeisten Gäste am nächsten Morgen nicht der Wecker klingeln. Es sollte bekanntlich anders kommen.

Das Theater ist nach wie vor eine Baustelle, und die nicht minder für eine große Gala geeignete Interimsspielstätte seit Monaten coronabedingt geschlossen. Doch im Gegensatz zu den Altvorderen, die die eigentlich schon für den Herbst 1870 geplante Theater-Eröffnung des Deutsch-französischen Kriegs und der Pockenepidemie wegen verschoben, sollten die neuerlichen widrigen Umstände das aktuelle Projekt nicht zum Scheitern bringen. Frei nach dem Motto: Man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Aber wie?

Schauspieldirektor Manuel Kressin führte durchs Programm und textete den herrlichen Sketch für seine Crew. Quelle: Ronny Ristok

Die Theaterleitung entschied sich für ein gar ungewöhnliches Projekt: Die Festveranstaltung wird produziert, aufgezeichnet und punktgenau am 16. April 2021 im TV sowie auf verschiedenen Internetkanälen gezeigt. So saßen am Freitagabend, 18 Uhr, die Zuschauer im heimischen Sessel, als sich der Vorhang hob und sie Moderator Manuel Kressin – der Schauspieldirektor musste kurzfristig für den erkrankten Intendanten einspringen – auf eine Zeitreise ins Jahr 1871 mitnahm.

Folgerichtig war zu Beginn jener eigens zur Eröffnung vom Staatsbeamten und Schriftsteller Richard Glas geschriebene und der Gala titelgebende Prolog „Freistatt schöner Geister“ zu hören. Vorgetragen von Schauspieler Prautsch, der mit seinen 50 Jahren auf der Bühne fast als Staatsbeamter im Dienst der Kunst durchgehen würde, wie Kressin lächelnd anmerkte.

Alina Dogodina und Vitalij Petrov aus dem Thüringer Staatsballett Jubiläumsgala Festveranstaltung zu 150 Jahre Theater Altenburg Jubiläumsgala Festveranstaltung zu 150 Jahre Theater Altenburg Quelle: Ronny Ristok

Ansonsten aber wurde es vor allem ein Abend von höchstem musikalischem Genuss. Denn in der ersten Spielzeit, die nur vier Wochen dauerte, gab es erstaunliche elf Opernpremieren. Auf Webers „Freischütz“ folgten unter anderem Bellinis „Norma“ und Verdis „Troubadour“, aber auch zwischenzeitlich in Vergessenheit geratene Opern, etwa Flotows „Alessandro Stradella“ oder Adams „Der Postillion von Lonjumeau“. Kostproben daraus brachten Maia Andrews, Anne Preuß, Miriam Zubieta, Issac Lee, Alejandro Larraga Schleske und Ulrich Burdack vom Musiktheaterensemble zu Gehör, begleitet vom Philharmonischen Orchester Altenburg-Gera unter Leitung seines 1. Kapellmeisters Thomas Wicklein.

Das Theater-Urgestein am Dirigentenpult wurde dabei einmal mehr seinem Ruf gerecht, für jeden guten Gag zu haben zu sein. So wandelte er sich in Kostüm und Maske im Handumdrehen – das Fernsehen macht’s möglich – in seinen Vorgänger, Hofkapellmeister Friedrich Wilhelm Stade, der der jungen Sängerin Maria Chmelik (Maia Andrews) auf offener Bühne den Hof macht.

Macht auch als Hofkapellmeister Friedrich Wilhelm Stade eine gute Figur: sein Nachfolger am Dirigentenpult Thomas Wicklein. Quelle: Ronny Ristok

Das Schauspielensemble stieg zwar erst mit Beginn der zweiten Spielzeit im Herbst 1871 ein, brachte es in dieser aber auf sage und schreibe 74 Stücke. Wie dieses Premieren-Dauergewitter möglich gewesen sein könnte, zeigte das heutige, zahlenmäßig weit kleinere Ensemble in einem wahren Gag-Feuerwerk aus der Feder von Manuel Kressin – sich dabei selbst und auch die hiesigen Theaterfreunde kräftig auf die Schippe nehmend.

Beispielsweise wenn Mechthild Scrobanita die neue junge Kollegin angiftet, dass sie es sei, die seit 30 Jahren den Typ der jungen Naiven besetzt. Schließlich brauche es dafür jahrzehntelange Erfahrung. Oder wenn der Assistent in Vorbereitung auf die Probe zu „Was ihr wollt“ verkündet: „Das wird den Altenburgern gefallen. Wenn schon keine Operette, dann wenigstens Shakespeare.“

„Fra Diavolo“ von Auber auf ungewöhnliche Art mit Miriam Zubieta und Tobias Weishaupt. Dem Puppenspieler lieh Tenor Isaac Lee die Stimme. Quelle: Ronny Ristok

Gratuliert mit kleinen Auftritten haben in der Show (Dramaturgie Felix Eckerle und Sophie Jira; Bühne und Kostüme Elena Köhler) auch die erst später hinzugestoßenen Ensembles von Ballett und Puppentheater, die Thüringens einziges Fünf-Sparten-Haus komplettieren.

Dem interessierten Zuschauer dürfte im Laufe der kurzweiligen 75 Minuten sehr schnell klar geworden sein, dass es sich nicht um eine Gala aus einem Guss, sondern einen Zusammenschnitt handelt. Die Theaterleitung hatte sich gemeinsam mit dem Produzenten der Sendung, TV Altenburg, vom ursprünglich geplanten Live-Stream verabschiedet. Die damit verbundene Einhaltung strenger Hygieneregeln hätte einfach zu viele Einschränkungen mit sich gebracht. So wäre der orchestrale Klang niemals von den wenigen auf der Bühne platzierten Musikerinnen und Musikern zu erzeugen gewesen.

Aufnahmen im Geraer Konzertsaal

Deshalb wurden die Stücke im völlig leer geräumten Geraer Konzertsaal vom MDR mit dem fast vollständigen Orchester aufgenommen. Selbiges geschah mit den Solisten. Hätten sie live gesungen, müsste der Abstand aller Beteiligten weiter vergrößert werden. Und das Orchester gemeinsam mit dem fast kompletten Schauspielensemble auf einer Bühne – unmöglich.

Einspieler in Schwarz-Weiß

So aber ergaben sich ganz neue technische Möglichkeiten beim Filmen – hier haben vom Theater auch der Videotechniker René Grüner und Fotograf Ronny Ristok großen Anteil – sowie am Schneidetisch gleichermaßen. Von den spektakulären Aufnahmen auf der Theaterbaustelle, den Schwarz-Weiß-Einspielern und der Maskerade in Sekundenschnelle ganz zu schweigen. „Wir waren sehr nervös, doch es hat uns großen Spaß gemacht. Nicht zuletzt, weil es für alle Beteiligten bedeutete, nach langer Zwangspause endlich wieder einmal arbeiten zu können“, freut sich Manuel Kressin.

Maia Andrews, Sopranistin vom Thüringer Opernstudio, besingt die „Letzte Rose“ aus Flotows Oper „Martha“. Quelle: Ronny Ristok

Ach so: Zum Schluss wusste Thomas Wicklein übrigens zu berichten, dass Maria Chmelik 1873 tatsächlich Frau Hofkapellmeister wurde, und die Ehe mit Stade 30 Jahre hielt. Nun hoffen alle Theaterleute, dass die Zuschauer ihnen trotz noch immer verordneter Zwangspause ebenso treu zur Seite stehen.

Die Gala ist weiterhin auf der Homepage des Theaters sowie auf Youtube zu sehen.

Von Ellen Paul