Altenburger Theater öffnet erst September 2022 wieder – größere Wasserschäden

Altenburg

Die durch das Unwetter Anfang Juni verursachten Wasserschäden im Altenburger Theater nehmen allmählich konkrete Gestalt an. Wie das Landratsamt am Mittwoch auf eine vor über vier Wochen gestellte Anfrage mitteilte, lassen sich diese in zwei Kategorien einteilen. Erstens: Nässeschäden am Gebäude und zweitens: Schäden an der Bestandstechnik und an neuen Teilen der Drehbühne. Die genaue Schadenshöhe stehe noch nicht fest, weil weiterhin Gutachten fehlten und Untersuchungen liefen.

Ein Schaltschrank mit Totalschaden

Einer der Schaltschränke ist hin – Totalschaden. Quelle: Mario Jahn

Klar ist laut Landratsamt aktuell, dass die überfluteten Bereiche des Orchestergrabens, der Unterbühne und des Magazins seit voriger Woche vollständig gereinigt sind. Die seither laufende Trocknung wird weiter fortgesetzt. Ende: nicht absehbar. Zudem gibt es bereits einen Totalausfall: Der Regel- und Schaltschrank für den „eisernen Vorhang“ zwischen Bühne und Zuschauerbereich ist defekt und muss getauscht werden. Allein hierfür rechnet der zuständige Fachbereichsleiter des Landratsamts, Bernd Wenzlau, mit Kosten zwischen 30 000 und 50 000 Euro. Dies hat zudem die Folge, dass der Bestandsschutz für den Brandschutzvorhang entfällt und nun zusätzliche „Bremsen“ an diesem angebracht werden müssen.

Schadenshöhe wohl sechsstellig – zwei Szenarien übrig

Damit zeichnet sich ab, dass die Schadensbeseitigung allein im Haus am Theaterplatz einen sechsstelligen Betrag kosten wird. Denn der defekte Regel- und Schaltschrank gehört nach LVZ-Informationen aus dem Theater zum mittleren Schadensszenario, das derzeit mit rund 100 000 Euro angegeben wird. Damit scheidet das kleine Szenario, das nur Nässeschäden am Gebäude umfasst und mit 40 000 bis 50 000 Euro beziffert wurde, aus.

Entsetzt blicken Verantwortliche auf den vollgelaufenen Orchestergraben im Theater. Die Nässeschäden sind immens. Quelle: Mario Jahn

Möglich ist demnach aber auch noch das schlechteste Szenario mit Schäden an der Bühne und deren Technik. Träte dies ein, müssten zumindest Teile der erst kurz vor dem Unwetter installierten Anlagen der Drehbühne erneuert werden. Geschätzte Kosten dafür derzeit: etwa 150 000 Euro – je nach Ausmaß auch etwas mehr. „Aktuell werden die technischen Anlagen noch geprüft und begutachtet“, teilte Wenzlau mit.

Nässe und Engpässe verzögern Bau weiter

Auch wenn Wenzlau betonte, dass der Theaterumbau trotz des Wassereinbruchs seit einigen Wochen voll weiterlaufe, blieb er eine Antwort schuldig, ob und wie weit der Zusatzaufwand die Sanierung zurückwirft. Internen Informationen zufolge rechnet man deswegen aber höchstens mit ein bis zwei Monaten Verzug.

Ob und wie stark die Unterbühne beschädigt ist, wird weiter geprüft. Quelle: Mario Jahn

Dennoch steht nun fest, dass die Bauarbeiten nicht bis Januar fertig werden und der für Anfang 2022 geplante Einzug des Ensembles inzwischen – und damit zum dritten Mal – auf den Beginn der neuen Spielzeit im September nächsten Jahres verschoben wurde. Begründet wird das laut Eingeweihten aber weniger mit den Unwetterschäden als vielmehr mit Lieferproblemen aufgrund weltweiter Materialengpässe.

Zelt auf Festplatz bis Ende Mai verlängert

Offiziell bestätigen will das freilich bisher niemand. Doch dazu passen LVZ-Informationen, nach denen die Theaterführung den Mietvertrag für das Zelt auf dem Altenburger Festplatz als Ersatzspielstätte bereits bis Ende Mai verlängert hat und der spielfreie Sommer für den Umzug genutzt werden soll. Auf die Anfrage, ob dem so ist und ob das zur bisherigen Miete von etwa 25 000 Euro pro Monat geschieht, erklärte der kaufmännische Geschäftsführer, Volker Arnold, am Mittwoch nur, dass das Landratsamt am 20. Juli eine Pressekonferenz plant, „auf der solche Fragen thematisiert werden“. Das nennt man mindestens eine halbe Bestätigung.

Von Thomas Haegeler und Ellen Paul