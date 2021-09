Altenburger Theater startet mit Eröffnungsgala in die neue Spielzeit – und verwirrt sein Publikum

Altenburg

NNur drei Wochen, nachdem mit der Operngala „Nessun Dorma“ im Theaterzelt der letzte Vorhang für die Spielzeit 2020/21 gefallen ist, öffnet er sich bereits wieder. Das Theater Altenburg-Gera lädt zur Eröffnungsgala für die neue Saison. Und das mit einem wahren Aufführungsmarathon. Insgesamt sieben Mal ist die Gala zu sehen, dreimal davon in Altenburg: an diesem Sonntag um 14.30 und 19.30 Uhr sowie am Montag – in Thüringen bekanntlich ein Feiertag – um 18 Uhr. Aufgrund der nach wie vor begrenzten Platzkapazität soll so möglichst vielen Zuschauern der Besuch ermöglicht werden.

Begründet ist die ungewöhnlich kurze Spielzeitpause in der Pandemie bedingten Zwangsschließung von Anfang November bis Anfang Juni. Deshalb hatte die Theaterleitung in Absprache mit der Belegschaft beschlossen, dem Publikum als Entschädigung für den langen Verzicht erstmals ein dreimonatiges Sommertheater mit 27 Programmen ganz unterschiedlicher Genres zu offerieren. In den insgesamt 138 Vorstellungen wurden laut Theater über 14 000 Gäste gezählt. Allerdings verlief der Start aufgrund der anfangs noch geltenden Drei-G-Regel etwas schleppend, und auch die Resonanz auf die Open-Air-Konzerte auf dem Altenburger Markt und im Geraer Hofwiesenpark blieb unter den Erwartungen. Dafür entpuppte sich das Mysterie-Musical „Krabat“ an der Bockwindmühle Lumpzig mit über 3000 Zuschauern in 20 Aufführungen als das unbestrittene Highlight. Deshalb soll es im Sommer 2022 erneut aufgelegt werden.

Was bietet der neue Spielplan?

Das Programm ist angesichts der Ungewissheit über den Fortlauf der Pandemie erst einmal nur fürs erste Halbjahr bis zum 2. Januar festgeschrieben. In Altenburg stehen acht Premieren auf dem Spielplan, darunter das mit Spannung erwartete Musical „Mein Freund Bunbury“ von Gerd Natschinski. Zum 1. Philharmonischen Konzert ist die Solo-Harfenistin der Wiener Philharmoniker zu Gast, und zu Weihnachten kommt „Das tapfere Schneiderlein“. Nach langer Zeit soll bei Beethovens Neunter zum Jahreswechsel erstmals wieder Orchester und Chor in großer Besetzung auftreten. Der Kartenvorverkauf ist übrigens erneut gestaffelt. Tickets sind aktuell für die Monate September/Oktober und ab 5. Oktober für die Monate November/Dezember zu haben.

Was bietet die Eröffnungsgala – und gibt es noch Karten?

Freuen darf sich das Publikum auf Auszüge aus zahlreichen neuen Inszenierungen. Durchs Programm führt das in dieser Funktion inzwischen bewährte Moderatoren-Duo, Intendant Kay Kuntze und Schauspieldirektor Manuel Kressin. Und ja, es gibt für jede der verbliebenen sechs Vorstellungen – Start in Gera war bereits – noch Karten.

Was ändert sich in der neuen Spielzeit?

Zu allererst die Sitzordnung. Das Publikum wird wie auf einem Schachbrett verteilt. Immer ein Platz zwischen zwei Personen bleibt frei, die folgende Reihe sitzt jeweils versetzt. Damit sind doppelt so viele Zuschauer möglich wie bisher. Fürs Altenburger Theaterzelt können nun rund 200 Karten pro Vorstellung verkauft werden. Auch sind in der grünen Basis-Version (gilt aktuell in Altenburg und Gera) und in Warnstufe 1 der Thüringer Pandemie-Verordnung wieder Pausen und eine gastronomische Versorgung möglich. Das bietet das Theater eigenem Bekunden zufolge mit Beginn der neuen Spielzeit auch an, verwirrt das Publikum allerdings auf der eigenen Homepage. Dort heißt es nach wie vor, dass es weder Pausen noch Gastronomie gebe.

Von Ellen Paul