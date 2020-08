Altenburger Theater startet wieder – mit Konzert und Autokino

Altenburg/Gera

Nach einem halben Jahr Stillstand startet das Theater Mitte September wieder in den Spielbetrieb – in Gera ganz traditionell mit der Eröffnungsgala, in Altenburg hingegen ziemlich außergewöhnlich. So wartet nach dem Konzert zum Tag des offenen Denkmals am 11. September am 17. und 18. September auf die Besucher an zwei Abenden etwas ganz Besonderes: „ Autokino am Theaterzelt“. Damit unterstützt das Theater als Partner von Mediakult Altenburg das 2. Altenburger Filmfest, das coronabedingt nicht wie geplant im Paul-Gustavus-Haus stattfinden kann.

Abstand halten – auch auf der Bühne

Und auch sonst hat die Pandemie den Verantwortlichen so manchen Strich durch die Rechnung gemacht und für aufwendige Auflagen gesorgt. „Trotzdem sind wir froh, dass wir endlich wieder in den Häusern spielen können. Das ist den institutionell geförderten Theatern in Thüringen ja bis 30. August untersagt“, so Generalintendant Kay Kuntze am Mittwoch bei der Vorstellung des Corona-Spielplans in Gera.

Geboten werden in allen fünf Sparten Stücke, in denen die Einhaltung der Abstandsregeln auf der Bühne kein Problem ist. Zu nennen sind im Schauspiel beispielsweise „Helden wie wir“, eine Satire nach einem Roman von Thomas Brüssig, „Der Kontrabass“ von Patrick Süskind oder „Die Mausefalle“ nach Agatha Christie. „Das Tagebuch der Anne Frank“ kommt nach zehn Jahren wieder auf die Bühne, diesmal als Mono-Oper. Wenn das Ballett auftritt, dann mit Solo-Nummern oder einem Pas de deux mit Tänzerinnen und Tänzer, die aus einem Haushalt oder einer WG stammen. Für die Operetten-Liebhaber verspricht Kapellmeister Thomas Wicklein „Die ganze Welt ist himmelblau!“, und mit dem „Barbier von Sevilla“ ist sogar richtig große Oper vertreten, in einer passenden Fassung.

Mit dem „Barbier von Sevilla“ wird auch in Zeiten von Corona große Oper geboten. Quelle: Ronny Ristok

Subtraktion statt abgespecktes Altbekanntes

„Insgesamt haben wir aber nicht nach dem Prinzip der Subtraktion gehandelt und Bekanntes immer weiter abgespeckt, sondern nach Stücken gesucht, die machbar sind“, so Kuntze. Entsprechend ist das Programm der Philharmonischen Konzerte neu ausgerichtet worden. Wenn die Musiker auf der Bühne sitzen, ist Abstand halten weniger ein Problem, in den Orchestergraben dürfen jedoch maximal 20 Musiker.

Und auch im Saal ist selbstverständlich Maßhalten angesagt. So schrumpft die maximal mögliche Zuschauerzahl auf rund ein Viertel der sonst üblichen Kapazität. Das sind im Großen Haus in Gera 127, im dortigen Konzertsaal 182 und im Altenburger Theaterzelt 98. Die Stücke werden dafür allesamt mehrfach geboten, so allein die Eröffnungsgala insgesamt achtmal, dreimal in Altenburg, fünfmal in Gera. Im Zuschauerraum wird jeweils jede zweite Reihe freigelassen. Und in den anderen werden zwischen fremden Gästen jeweils drei Sessel freigelassen. Die Spieldauer beträgt 60 bis maximal 100 Minuten, ohne Pause. Eine gastronomische Versorgung gibt es nicht. Die Abendkassen öffnen eine halbe und nicht mehr eine Stunde vor Vorstellungsbeginn, um Ansammlungen zu vermeiden.

Generalintendant Kay Kuntze (2.v.l.) erläuterte den ungewöhnlichen Spielplan. Quelle: Ronny Ristok

Mitmach-Angebote bleiben ausgesetzt

Auch die Mitmach-Angebote Philharmonischer Chor Gera, Kinder- und Jugendchor sowie das Kinder- und Jugendballett werden vorerst bis Ende November ausgesetzt. Kurse und Veranstaltungen der Theaterfabrik werden unter den aktuellen Einschränkungen neu konzipiert und am 20. September vorgestellt.

Der neue Spielplan, der ab sofort online einsehbar ist, läuft vorerst bis 2. Januar. „Derzeit kann noch niemand verlässlich sagen, welche Bedingungen wir in der zweiten Spielzeithälfte vorfinden werden. Wir wollen flexibel reagieren“, begründet Kay Kuntze die Entscheidung. Aus Gründen dieser Unsicherheit kann man Karten – der Vorverkauf beginnt am 1. September – vorerst auch nur bis Ende November kaufen. Für den umsatzstarken Dezember soll ebenfalls die aktuelle Entwicklung abgewartet werden.

Von Ellen Paul