Altenburger Theater verabschiedet sich in die Sommerpause

Der letzte imaginäre Vorhang der Spielzeit 2019/20 ist gefallen. Das Theater Altenburg-Gera verabschiedet sich in dieser Woche bis Mitte September in die Sommerpause. Hinter den rund 300 Mitarbeitern von Thüringens einzigem Fünf-Sparten-Haus liegt die wohl kürzeste Saison der jüngeren Geschichte, die zudem so ungewöhnlich endete wie sie begann.

Als am 1. September 2019 in Altenburg zur Spielzeiteröffnung geladen wurde, führte der Weg der Zuschauer nicht zum Theater-, sondern zum Festplatz. Zum ersten Mal öffnete das Theaterzelt am Großen Teich seine Pforten – für knapp zwei Jahre die Ausweichspielstätte für das wegen dringender Sanierungs-, Umbau- und Reparaturarbeiten geschlossene Haupthaus. Es wurde zur Überraschung aller Beteiligten in kürzester Zeit vom Publikum als vollwertiger Ersatz akzeptiert und nicht nur als notwendiges Übel betrachtet.

Seit dieser Spielzeit wird – weil das Landestheater saniert wird – im Theaterzelt am Großen Teich gespielt. Seit März steht es coronabedingt leer Quelle: Ronny Ristok

All das ließe sich vermutlich anhand konkreter Besucher- und Vorstellungszahlen belegen. Wenn, ja wenn da nicht Corona gekommen wäre und mit der Schließung Mitte März alle Vergleichbarkeit zunichte machte. Zumindest liegen derzeit statistische Erhebungen noch nicht vor, erklärte Pressesprecher Toni Rack auf Nachfrage und vertröstete auf den Wiederbeginn im Herbst. Schließlich müsse ja auch das kurzfristig aufgelegte Sommertheater noch erfasst werden. Aber auch ohne Zahlenmaterial lassen sich Hits und Flops der nur fünfmonatigen Spielzeit durchaus benennen.

Einer der Höhepunkte der diesjährigen Theatersaison: das Musical „Cabaret“ mit Nolundi Tschudi als Sally Bowles. Quelle: Ronny Ristok

Zu ersteren zählt zweifellos das Musical „Cabaret“, auch wenn es eine „Einlaufkurve“ brauchte, bis es nach der Premiere im Herbst Fahrt aufnahm. Ausgerechnet die letzte, zusätzlich in den Spielplan aufgenommene Vorstellung war die erste, die am 14. März Corona zum Opfer fiel. Dieses Schicksal blieb dem Weihnachtsmärchen „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ glücklicherweise erspart. Die insgesamt 20 (!) Vorstellungen waren so gut wie alle ausverkauft. Beides Produktionen des Schauspielensembles, die nicht nur im Altenburger Land für Furore sorgten, während drei andere, inszenatorisch und schauspielerisch durchaus bemerkenswert, sich eher als Kassengift erwiesen: die Komödie „Ich bin wie ihr, ich liebe Äpfel“ über die drei Despoten-Gattinnen Margot Honecker, Imelda Marcos und Leila Ben Ali, das Schauspiel über sexuelle Belästigung „Der Religionslehrer“ und die Tragikomödie von Gerhart Hauptmann „Die Ratten“.

Bei den Ballett-Aufführungen stach „Forever Lennon“ in der Choreografie von Silvana Schröder heraus. Quelle: Katja Wisotzki

Kaum Karten zu bekommen waren hingegen regelmäßig für die Ballett-Inszenierung „Forever Lennon“, zu der sogar Yoko Ono ihren Segen gab, sowie die Auskopplung des Programms vom Geraer Theaterball „Kriminal-Tango“, wobei es der Pandemie wegen hier nur zwei statt drei Aufführungen gab. Das Musiktheater hatte ohnehin besonders schwer unter der Krise zu leiden. Nur die Operette oder im konkreten Fall vielleicht eher die Schmonzette „Der Vetter aus Dingsda“ schaffte es auf die Altenburger Bühne, während die Opern-Premieren „Der Wildschütz“ und „Ein Maskenball“ erst im April beziehungsweise Mai geplant waren. Ein gleiches Schicksal ereilte die Schauspiel-Inszenierungen „Monty Python’s Spamalot“ – in Gera ein absoluter Hit – und „Krabat“. Bei diesem Mystery-Musical sollte im Juni erstmals die Bockwindmühle in Lumpzig zum Schauplatz werden. Es musste ebenso abgesagt werden, wie die beiden großen Open-Air-Konzerte zur Verabschiedung von Chefdirigent Laurent Wagner auf dem Altenburger Markt.

Nach Corona endlich wieder spielen: Die kleine Sommerrevue „Achtung, Grillgefahr!“ ging neben dem Theaterzelt auf die Open-Air-Bühne. Quelle: Mario Jahn

Dafür legte das Theater, als die Corona-Verordnungen dies möglich machten, kurzfristig ein Freiluft-Sommertheater auf. Während die 15 Vorstellungen in Gera sehr gut besucht, oft sogar ausverkauft waren, blieb die Resonanz in Altenburg besonders zu Beginn deutlich unter den Erwartungen. Vor allem die Chorkonzerte hatten unter Besuchermangel zu leiden, eines wurde mangels Interesse gleich ganz abgesagt. Wenigstens die allerletzte Vorstellung an diesem Mittwoch brachte es auf ein „ausverkauft“ und des erneut schlechten Wetters wegen mit Ausnahmegenehmigung und Abstand als erste sogar zurück ins große Zelt.

Der versöhnliche Schlusspunkt unter eine Spielzeit, die als „Die Unvollendete“ in die Geschichte eingehen dürfte.

Von Ellen Paul