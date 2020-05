Altenburger Theaterschauspieler zeigen sich auch zu Hause von ihrer kreativen Seite

Altenburg

Künstler ohne Kunst, das geht auf Dauer nicht gut. Deshalb hatten sich die Protagonisten des Altenburg-Geraer Theaters schon kurz nach der Corona-bedingten Einstellung des Spielbetriebs zu Facebook-Aktivitäten entschlossen. In regelmäßigen Abständen melden sich seither Sänger, Schauspieler, Musiker, Tänzer und andere Mitarbeiter mit Kunst, aber auch ziemlich verrückten Dingen aus dem erzwungenen Homeoffice (die OVZ berichtete).

Zunächst nahm sich die Familie Struffolino vor einem grünen Vorhang mit allerlei Haushaltsgerät auf. Quelle: privat

Doch der Schauspieltruppe war das nicht genug. Sie ersann zudem ein Filmrätsel für die abstinent von Live-Kunst ebenfalls zu Hause ausharrenden Theaterfans. Besonders ins Zeug gelegt hat sich dafür Manuel Struffolino, der gleich seine gesamte Familie zum Mitmachen animierte. Für seine sechsjährige Tochter und den vierjährigen Sohn eine willkommene Abwechslung nach den mehrwöchigen „Bastelorgien“, die ebenfalls im Internet zu bestaunen und vielen Eltern Anregung waren. Nach dem gemeinsamen Schauen des unvergessenen US-amerikanischen Musical-Fantasyfilms „Mary Poppins“ aus dem Jahr 1964, bestand schnell Einigkeit darüber, daraus das Rästelfoto zu kreieren.

Am Computer wurde dann aus der Vorlage das echte „Mary Poppins“-Bild. Quelle: privat

Die Kinder seien total begeistert gewesen, sich in passende Klamotten zu schmeißen, sich schminken zu lassen und in Pose zu stellen. Und auch seine Frau fand Gefallen an diesem besonderen Fotoshooting. Die meiste Arbeit hatte der Schauspieler eigentlich erst danach am PC, denn dort musste das Bild im Fotoshop den letzten Schliff bekommen. Alle vier hatten sich vor einen grünen Vorhang gestellt, auf den nun ein Original-Hintergrund gezaubert wurde. Und aus Besenstilen und Staubwedel wurden die filmtypischen Utensilien. Mit dem Ergebnis ist der 44-Jährige jedenfalls sehr zufrieden. Der einzige „Nachteil“: Seither läuft im Hause Struffolino die „Mary Poppins“-Filmmusik rauf und runter.

Aktuell ist übrigens als neueste Internet-Produktion des Schauspielensembles mit der Lockdown-Soap „ Altenburg Tag & Nacht“ ein skurriler Episoden-Mehrteiler auf Facebook zu erleben.

Von Ellen Paul