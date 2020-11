Altenburger Theaterverein muss viele Vorhaben absagen

Altenburg

Eigentlich hatten das Altenburger Theater und sein Förderverein am Sonntag zum Theaterfrühstück geladen, um traditionell auf die nächste Premiere einzustimmen. Doch „Die Mausefalle“, Agatha Christies erfolgreichstes Kriminalstück, fällt zumindest vorerst der neuerlichen Zwangsschließung des Theaters zum Opfer. Trotzdem wollten beide an der Veranstaltung festhalten, denn es war auf längere Sicht das letzte Mal, das Kulturschaffende mit dem Publikum ins Gespräch kommen konnten. So von Angesicht zu Angesicht, wenn auch mit dem nötigen Abstand.

Nun wird das Theaterfrühstück zwar seinem Namen seit den coronabedingten Einschränkungen nicht mehr gerecht, denn Schnittchen und Sekt gibt es momentan ebenso wenig wie Blumen für die Gäste. Doch interessant sind diese Treffs allemal. Und so plauderte die Dramaturgin für Schauspiel und Puppentheater, Sophie Oldenstein, gewohnt munter mit dem Regisseur des Kriminalstücks, Jörg Steinberg, der vielen Altenburgern als Kunz von Kauffungen in einigen Inszenierungen der Prinzenraub-Festspiele in bester Erinnerung sein dürfte.

Bedauern über verschobene Premiere

Der 57-Jährige bedauerte natürlich sehr, dass er und das achtköpfige Ensemble so kurz vor der Premiere ausbremst wurden. Zumal das Publikumsinteresse groß ist, denn sowohl die Premiere als auch alle weiteren Vorstellungen im November waren bereits ausverkauft. „Das ist wirklich hart, denn der Kontakt zum Publikum ist unser Belohnungssystem“, pflichtete Oldenstein bei. Doch das Stück werde auf jeden Fall zur Bühnenreife gebracht und wie die OVZ erfuhr, am Sonntag eine nichtöffentliche Premiere erleben. Sollte sich ab Dezember der Vorhang im Theaterzelt wieder heben dürfen, will man schließlich sofort spielfähig sein.

Auf einen baldigen Wiederbeginn hofft die Vorsitzende des Altenburger Theatervereins gleichfalls, für den Verein allerdings musste Barbara Grubitzsch etliche Absagen verkünden. Dazu gehören die für November geplante „Wir um vier“-Veranstaltung, vermutlich auch die Weihnachtsfeier. „Bis Ende des Jahres werden wir uns sehr wahrscheinlich nicht in gewohnter Form treffen können“, bedauerte sie. Dabei wollten die Theaterfreunde mit ihrem Vereinsleben gerade wieder richtig durchstarten.

„Jugend rezitiert“ fällt aus

Was Grubitzsch aber noch viel mehr weh tut, ist die Entscheidung, den beliebten Wettbewerb „Jugend rezitiert“ in diesem Schuljahr nicht durchzuführen. „Im Mai musste schon die Gala für die Sieger des letzten Wettbewerbs ausfallen, für dieses Schuljahr müssen wir ihn ganz canceln.“ Dabei hatte der Vereinsvorstand mit dem Motto „Liedtexte“ schon ein neues, ungewöhnliches Thema gefunden. „Doch unter den jetzigen Bedingungen ist das Ganze einfach nicht zu realisieren, und die Schulen haben jetzt sowieso andere Sorgen. Ich werde sie in dieser Woche schweren Herzens über die Absage informieren.“

Auch die Idee, im Mai eine Doppelgala mit den Preisträgern von 2020 und 2021 veranstalten zu können, ist damit passé. Von der Verleihung der Theater-Oskars für die aktuelle Spielzeit hatten sich die Theatervereine von Altenburg und Gera schon in der Vorwoche verabschiedet (die OVZ berichtete).

