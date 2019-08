Altenburg

Aus einer Ecke dringt Gehämmer, in einer anderen fliegen Funken, auf der Bühne wird zu Nadel und Faden gegriffen, es herrscht emsiges Gewusel: Die Bauarbeiten im Altenburger Theaterzelt auf dem Festplatz biegen in diesen Tagen auf die Zielgerade ein. Und langsam, aber sicher nimmt die Interims-Heimstatt für Ensemble und Musiker immer mehr Gestalt an.

Noch „tausend kleine Sachen“ zu tun

„Wir liegen nach wie vor gut im Plan“, freut sich René Prautsch. Und die Erleichterung darüber ist dem Technischen Direktor sichtlich anzumerken. Zwar seien noch „tausend kleine Sachen“ zu erledigen, die wirklich großen Brocken sind hingegen geschafft. „Die Container für Garderobe und Publikum sind eingebaut, das Traversensystem ebenfalls, auch Zuschauertribüne und Bühne sind soweit fertig“, zählt Prautsch auf. Inzwischen gehe es an die Verschönerung: „Das umfasst die Abhängung für die Akustik, Dekorationen, der Cateringbereich wird eingebaut.“

Regen war entscheidend für die Arbeiten

Die wichtigste Arbeit der insgesamt vier Zeltbauer und sechs Theatermitarbeiter verlagert sich inzwischen in den Außenbereich des Zeltes. „Die Entwässerung ist entscheidend, dafür wird ein Drainagensystem eingerichtet“, so der Technikchef. Ein elementarer Schritt, ist doch der Boden des Festplatzes sehr stark verdichtet, was ein Versickern von Wasser erheblich erschwert. „Umgekehrt ist das aber auch von Vorteil für uns, denn so ließ sich das Zelt sehr sicher verankern.“ Wasser spielt auch beim Zelt selbst eine Rolle. So hofften Prautsch und sein Team in den vergangenen Wochen und Tagen auf ausreichend Regen – um sicher zu gehen, dass die Außenhaut auch wirklich dicht ist. „Nur so sehen wir, wo noch nachgebessert werden muss. Sorgen muss sich deshalb aber niemand, so etwas ist ein ganz normaler Schritt beim Zeltbau“, dämpft Prautsch etwaige Bedenken, beim Theaterbesuch zur Sicherheit mit Schirm im Zuschauerbereich sitzen zu müssen. Um für angenehme Atmosphäre zu sorgen, werkelt zudem derzeit die Lüftung im Dauerbetrieb, um die Feuchtigkeit bis zur großen Eröffnung aus dem Bauwerk zu vertreiben.

Wenn sich dann am Sonntag, den 1. September, um 18 Uhr zur Eröffnungsgala die Tore öffnen, betreten alle Seiten Neuland. „Sicherlich werden wir zu Beginn noch viel mit Feintuning beschäftigt sein, aber das dürfte sich schnell einspielen“, ist sich René Prautsch sicher.

Eigentliches Theater ist nun „besenrein“

Sobald im Theaterzelt jedes Rad ins andere greift, geht dann am eigentlichen Theaterstandort die Arbeit richtig los. Dort ist bereits alles für die umfassende Sanierung vorbereitet. „Wir haben in den vergangenen Wochen alles ausgeräumt, zig Tonnen Material ins Außenlager verbracht und das Haus quasi besenrein gemacht“, beschreibt Prautsch den enormen Kraftaufwand. Licht, Technik, Bühnenmaterial, Aushänge – alles musste weichen. Entsprechend präsentiert sich derzeit das Haus: Zuschauerreihen und der massige Kronleuchter sind in Folie eingepackt, auf der Bühne herrscht gähnende Leere.

Entwicklungen, die an René Prautsch, der bereits seit 1988 am Theater tätig ist, nicht spurlos vorbeigehen. „Ein bisschen Wehmut schwingt schon mit“, gibt er offen zu. „Aber klar ist auch, dass vieles hier einfach nicht mehr zeitgemäß ist, die Arbeit durch den Umbau deutlich erleichtert wird.“ Insbesondere die erheblich verbesserte logistische Erschließung des Bühnenhauses spielt da eine gewichtige Rolle. „Wir müssen dann nicht mehr jedes einzelne Bühnenbild über den Hof ins Gebäude buckeln, der Magazinboden wird zudem auf Bühnenniveau abgesenkt“, erklärt Prautsch.

Umfangreiche Umbauarbeiten

Und die Liste der anstehenden Umbauten endet damit noch lange nicht, im Gegenteil: „Die Portalbrücke auf der Bühne wird ersetzt, die Galerien erhalten Metallböden, die Geländer werden erhöht, die Bühne erhält eine neue Drehscheibe mit komplett neuer, höher gesetzter Stahlkonstruktion, die Züge werden neu angeordnet.“ Kurzum: Die beiden Häuser in Altenburg und Gera werden angeglichen, Inszenierungen können so einfacher zwischen den Standorten wechseln, die Bühnenarbeiter finden nahezu gleiche Bedingungen vor.

An der Sicherheit wird ebenfalls geschraubt. „Wir wollen eine neue Sprühnebellöschanlage einbauen“, kündigt Prautsch an. Die Technik, die auch in U-Booten und auf Kreuzfahrtschiffen zum Einsatz kommt, benötige nicht nur einen deutlich geringeren Löschwasservorrat, sondern sorge im Notfall auch für weniger Rußpartikel in der Luft – und damit bessere Sicht für die Kameraden der Feuerwehr.

Ausschreibungsergebnisse mit Spannung erwartet

Noch hängt indes viel von den Ergebnissen der derzeit laufenden Ausschreibungen ab. „Bis Ende des Monats kennen wir die Zahlen und wissen, ob tatsächlich alle Wünsche erfüllt werden können.“ Kritisch sei, ob tatsächlich für alle Gewerke auch Bewerber gefunden werden können. „Sonst beginnt das Streichkonzert, müssen wir neu ausschreiben“, weiß Prautsch, was wiederum einen Zeitverzug bedeuten würde. „Noch sind wir aber optimistisch, dass alles umsetzbar ist.“ Und zumindest eine Sorge der Zuschauer kann René Prautsch bereits jetzt nehmen: „Es ist keinesfalls ausgemacht, dass die erste Reihe verschwindet, um den Orchestergraben zu vergrößern, wie bereits Gerüchte die Runde machen“, betont er ausdrücklich. Diese Entscheidung falle, wie alles, erst, wenn die tatsächlichen Kosten aller Optionen bekannt seien. Läuft alles nach Plan, steht der Wiedereröffnung im Frühjahr 2021 allerdings nichts im Wege – pünktlich zum 150-jährigen Jubiläum des Theaters.

Von Bastian Fischer