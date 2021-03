Altenburger Theaterzelt kostet insgesamt über eine Dreiviertelmillion Euro

Altenburg

Lange hat die Theater-Geschäftsführung beharrlich über die Summe geschwiegen, jetzt wurde das Geheimnis auf wachsenden Druck hin gelüftet: die Kosten für das Altenburger Theaterzelt. Und die sind, wie vermutet, beachtlich. Sie belaufen sich laut Geschäftsführung auf rund 25 000 Euro monatlich. Das sind von Mietbeginn am 1. Juni 2019 bis zum jetzt avisierten Mietende am 31. Dezember 2021 Gesamtkosten von 775 000 Euro und damit 200 000 Euro mehr als ursprünglich veranschlagt.

Geplant war bekanntlich, das Landestheater nach den Sanierungsarbeiten am 16. April 2021, punktgenau am 150. Geburtstag, wiederzueröffnen. Doch aufgrund von Verzögerungen bei den Bauarbeiten wurde der Termin bislang zweimal verschoben, erst auf den Spielzeitbeginn 2021/22 und nun auf Anfang nächsten Jahres. Entsprechend hat das Theater die Mietzeit für das Zelt zweimal verlängert, zunächst bis zum Sommer und aktuell bis Ende 2021. In der genannten Gesamtsumme noch nicht enthalten sind die Nebenkosten.

LVZ-Anfragen blieben bisher unbeantwortet

Seit der Einweihung des Theaterzelts auf dem Großen Festplatz zu Beginn der Spielzeit 2019/20 – es dient während der sanierungsbedingten Schließung des Theatergebäudes als Interimsspielstätte – hat die LVZ mehrfach Anfragen zu den Mietkosten gestellt, ob bei Interviewterminen oder schriftlich. Zuletzt Ende Januar, als bekannt wurde, dass sich die Bauarbeiten abermals verzögern. Vergeblich. Sowohl die Theaterleitung als auch das Landratsamt blieben eine Antwort schuldig. Ohne Begründung. Und das, obwohl es sich um Steuergelder handelt, an deren Verwendung ein öffentliches Interesse besteht.

Ein Interesse, das seit der jüngsten Sitzung des Altenburger Stadtrats am 4. März deutlich zugenommen hat. Dort hatte mit dem Fraktionschef von Pro Altenburg, Peter Müller, erstmals ein Abgeordneter öffentlich nach den Kosten für das Theaterzelt gefragt. Oberbürgermeister André Neumann (CDU) sagte eine Beantwortung der Frage zu – auch die LVZ fragte daraufhin an. Neumann versprach, sich zu kümmern. Am Montag nun erreichte unsere Zeitung überraschend eine Mail des Theaters, in der kaufmännische Geschäftsführer Volker Arnold wie folgt informiert: „Im Nachgang zur vergangenen Stadtratssitzung teile ich Ihnen mit, dass die Miete des Theaterzeltes ca. 25 000 Euro im Monat kostet.“

Konkrete Zahlen bisher verschwiegen

Bereits Ende Januar hatte Arnold auf LVZ-Anfrage darüber informiert, dass das Zelt bis April 2020 aus dem Haushalt des Theaters, der ganz wesentlich aus Zuschüssen der Gesellschafter besteht, bezahlt wurde. Danach fließe die Finanzierung in die Mehrkosten der Theatersanierung ein. Der Mietvertag für das Zelt sei glücklicherweise zu den gleichen monatlichen Kosten wie bisher verlängert worden, heiß es damals weiter. Nur die konkrete Zahl, die wurde verschwiegen.

Eine solche Angabe blieb auch das Landratsamt schuldig, ebenso wie die zu den Kostensteigerungen bei der Sanierung. Die Thüringer Staatskanzlei war da auskunftsfreudiger: „Das Land hat im Dezember zusätzliche 3 018 000 Euro und damit nunmehr insgesamt 11 427 750 Euro bewilligt. Das sind 80 Prozent der Kosten“, hieß es. Damit erhöhen sich selbige von ursprünglich elf Millionen Euro auf voraussichtlich 14,3 Millionen Euro.

Tagesordnungspunkt auf nächster Stadtratssitzung

Was die Nebenkosten für das Theaterzelt angeht, so beliefen sich die Ausgaben beispielsweise für Strom, Wasser, Heizung, Bewachung und Reinigung nach LVZ-Informationen im vergangenen Jahr auf rund 265 750 Euro. Gegengerechnet werden müssen aber Einsparungen im Großen Haus und Heizhaus sowie durch die coronabedingte Theater-Schließung, in der das Zelt leer steht. Konkrete Zahlen zu den Einnahmeverlusten durch fehlende Kartenverkäufe auf der einen und Einsparungen durch Absage von Inszenierungen, Verzicht auf Gäste-Verpflichtungen und ähnliches gibt es bis dato nicht. Vielleicht kann die durch Müllers Anfrage ins Rollen gebrachte öffentliche Debatte dazu beitragen. Auf der nächsten Stadtratssitzung im April soll es einen Tagesordnungspunkt „Theater, quo vadis?“ geben.

Das Theater Altenburg-Gera erhält durch das Land Thüringen und seine drei Gesellschafter – den Landkreis Altenburger Land sowie die Städte Altenburg und Gera – aktuell einen Jahreszuschuss von 19 Millionen Euro.

Von Ellen Paul