Altenburger Tiefgarage im Teil-Lockdown

Altenburg

Die Anzeigentafel über dem Eingang ist mit einer Plastikmülltüte notdürftig verhangen, das Rollgitter heruntergelassen. Gleich dahinter signalisiert ein Verbotsschild mit der Inschrift „Für den öffentlichen Verkehr“ die Sperrung. Die Rede ist von der Tiefgarage im Altenburger City Center (ACC) – von Besuchern der Innenstadt wegen ihrer Marktnähe bis dato oft und gern genutzt. Was ist da los?, fragt sich vermutlich so mancher Autofahrer, der sich derzeit wieder aus der Kunstgasse herausschlängeln und eine andere Parkgelegenheit suchen muss. Was ist da los?, fragte die LVZ deshalb im Rathaus, denn eine Information über die Schließung gab es bislang nicht.

Eigentümer: Garage derzeit nur wenig frequentiert

„Der Stadt liegt vom Eigentümer keine entsprechende Meldung vor. Er muss uns auch nicht zwangsläufig informieren“, so Pressesprecher Christian Bettels. Doch sein Anruf beim Verwalter brachte schnell ein Ergebnis. Aufgrund der Tatsache, dass die Tiefgarage aktuell nur sehr wenig frequentiert wird, habe man sich für eine vorübergehende Schließung entschieden, die Garage quasi in den Teil-Lockdown geschickt. Da die Geschäfte fast alle geschlossen sind und auch der Wochenmarkt nur noch ein eingeschränktes Sortiment biete, seien die insgesamt 85 öffentlichen Parkplätze kaum noch genutzt worden.

Dauerparker sind nicht betroffen

Außerdem wolle man verhindern, dass sich in der kalten Jahreszeit Jugendliche dort unbefugt aufhalten. Für die Dauerparker sei die Tiefgarage aber selbstverständlich weiter zugänglich. Sobald wieder mehr Leben in der Innenstadt sei, werde sie selbstverständlich wieder komplett geöffnet, habe der Verwalter versichert.

„Angesichts mangelnder Besucherfrequenz und eines veränderten Einkaufsverhaltens ist die vorübergehende Schließung für die Stadtverwaltung kein Problem“, betont Bettels. Es gebe ausreichend andere Parkmöglichkeiten, etwa am Kleinen Teich oder am Kunstturm. Bislang seien im Rathaus auch keine Anfragen oder Beschwerden von Bürgern wegen der Schließung im ACC bekannt.

Von Ellen Paul