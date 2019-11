Ponitz/Berlin

Unter den zahlreichen Repräsentationsterminen des Thüringer Trachtenpaares gehört jener von diesem Dienstag wohl zu den ehrenvollsten. Bundespräsident Walter Steinmeier hatte die Trachtenfamilie des Deutschen Trachtenverbandes zu sich ins Schloss Bellevue eingeladen. Seit 2018 vertreten Carolin Luise Walther und Danilo Schulz aus dem Altenburger Land den Thüringer Trachtenverband als offiziell gewähltes Paar und durften in dieser Funktion am Empfang in Berlin teilnehmen.

Das hieß am Dienstag für die 18-Jährige Marche und den 22-Jährigen Malcher – wie die Altenburger Bäuerin und der Bauer genannt werden – um 9 Uhr Abfahrt mit dem Ponitzer Gemeindeauto in die Hauptstadt und das bereits in voller Tracht. „Den Bundespräsidenten trifft man nicht alle Tag“, räumte Carolin Luise Walther ein und sah dem Ereignis dennoch entspannt entgegen. Auftritte in der Öffentlichkeit haben die beiden durch ihre langjährige Mitgliedschaft im Kultur- und Heimatverein Ponitz bereits unzählige absolviert. Sie gehören zu den ersten Kindern, mit denen 2010 anlässlich des Kreisheimatfestes die Jugendtheatergruppe in Ponitz gegründet wurde.

Elisabeth Habicht, Vorsitzende des Kultur- und Heimatvereins, ist eine ihrer wichtigsten Wegbegleiter, der es immer wieder gelingt, neue Kinder für den Verein zu gewinnen. Aus den ehemals Jüngsten sind inzwischen die Großen geworden, die zum Teil trotz Ausbildungsplatz in Frankfurt am Main wie bei Carolin Luise Walther, versuchen, so oft wie möglich an den wöchentlichen Proben und den Auftritten bei Dorf- und Heimatfesten, Umzügen oder Messen teilzunehmen. Öffentlich in der traditionellen Tracht der Altenburger Bauern die Heimatregion zu vertreten ist dabei immer eine besondere Auszeichnung.

Von ovz