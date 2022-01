Corona hat dem Unternehmen zugesetzt, die Aufträge fehlten – „Hut & Putz“ ging im September 2021 in die Insolvenz. Jetzt gibt es gute Nachrichten: Der Betrieb in Lödla hat einen neuen Eigentümer. Der Insolvenzverwalter lässt eine Zukunft am Standort durchblicken.