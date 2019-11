Altenburger Vereine und eine Schule profitieren vom Kneiper-Schunkeln

Altenburg

Zapfen, feiern, spenden – so läuft das Altenburger Kneiper-Schunkeln. Am Ende stand nun die Übergabe der Einnahmen an eine Schule und drei Vereine der Skatstadt. Und auch bei der zweiten Ausgabe der Veranstaltung, die am 1. Juni auf dem Markt stattgefunden hatte, sammelten die Gastronomen einiges an Geld für gute Zwecke ein.

„Wir haben über 1000 Euro eingenommen“, sagte Jörg Wenzel von der Poschwitzer Höhe stellvertretend für seine Kollegen vom Brühl 7, Ratskeller, Letscho, Zur Schweiz und vom Hotel am Roßplan, die mitmachen. „Das haben wir aufgerundet, so dass wir jetzt einiges mehr ausschütten.“ Eine genaue Zahl wollte er aber nicht nennen.

Nächstes Schunkeln am 1. Mai 2021

Den vierstelligen Betrag teilen sich die Känguru-Grundschule in Ehrenberg, die für den Hort Spielteppiche & Co. kauft, die Handballer des SV Aufbau, die Trainingsdummys für den Nachwuchs brauchen, die Motor-Fußballerinnen, die sich über Trikots freuen, und die Einheit-Judoka, die neue Matten bekommen. Auch Graffiti-Sprayer sollen von der Spendenaktion profitieren. Denn auch für eine Graffiti-Wand wurde gesammelt. Als Standort ist unter anderem der neue Nordplatz im Gespräch.

Das Altenburger Kneiper-Schunkeln findet seit 2017 alle zwei Jahre statt. Nächster Termin ist der 1. Mai 2021.

Von Thomas Haegeler