Altenburg

Autofahrer in der Altenburger Innenstadt werden am Sonnabend, den 22. Juni, zeitweise ausgebremst: Die Wallstraße ist in der Zeit von 12 Uhr bis voraussichtlich 20 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Umleitung in Richtung Süd-Ost führt über die Marstallstraße, Münsaer Straße und Heinrich-Heine-Straße. Diese sei entsprechend ausgeschildert.

Sommerfest füllt die Wallstraße

Allerdings lohnt es sich, in dieser Zeit die Wallstraße mal zu Fuß zu besuchen. Denn Grund für die Sperrung ist das Sommerfest des Fördervereins Zukunftswerkstatt Paul-Gustavus-Haus. Der Verein feiert Zehnjähriges und verwandelt die Wallstraße zwischen 14 und 18 Uhr zu einer Genuss-Mitmach-Flanier-Staun-Meile für Klein und Groß. Spiele, Hüpfburg, internationale Köstlichkeiten und Straßenmalgalerie sind angesagt.

Paditzer Straße dicht

Die nächste größere Sperrung folgt am Donnerstag, den 27. Juni. Da wird die Paditzer Straße auf Höhe der Hausnummer 9 für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Anlass ist eine Kranstellung zur Baumaterialanlieferung. Der Verkehr wird über die Zwickauer Straße, Mockern und Zschechwitz umgeleitet.

Von OVZ