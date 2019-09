Altenburg

Baustelle, Kran und der neue Skatstadtflitzer – drei Ursachen, eine Wirkung: Ab dem Wochenende stehen im Altenburger Stadtgebiet mehrere kurzzeitige Straßensperrungen an, wie die Straßenverkehrsbehörde informierte.

Am Montag und Dienstag nächster Woche muss die Wallstraße ab der Hillgasse für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Grund dafür ist eine Straßenreparatur in Höhe der Bushaltestelle Kunst. Der Verkehr in Richtung Großer Teich wird über die Hillgasse und die Teichstraße abgeleitet. Für die Maßnahme muss ebenfalls die Bushaltestelle Kunst gesperrt werden, heißt es aus dem Rathaus. Die Ersatzhaltestelle werde etwa 50 Meter weiter nördlich zwischen Hinter der Waage und Hillgasse eingerichtet.

Am Sonnabend wird in der Zeit von 13 bis voraussichtlich 16 Uhr die Zufahrt zum Parkplatz Markt aus Richtung Moritzstraße nicht möglich sein. Die Präsentation des Skatstadtflitzers für Kinder braucht Platz.

Am Donnerstag, den 19. September, trifft es die Moritzstraße. Die wird zwischen Korn- beziehungsweise Topfmarkt und Schmöllnscher Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Grund ist eine Kranstellung. Die Zufahrt zum Zentrum ist aus südlicher Richtung über den Johannisgraben und die Gerhard-Altenbourg-Straße möglich. Die Umleitung ist ausgeschildert.

Von OVZ