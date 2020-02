Drogen verkauft habe er nie, nur einige Male verschenkt. Darauf beharrte am Mittwoch ein Syrer, der sich wegen Handels mit Marihuana an Minderjährige in Altenburg-Nord vor dem Landgericht Gera verantworten muss. Der 45-jährige Angeklagte verwickelte sich dabei in Widersprüche.