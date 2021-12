Altenburger Weihnachtsausstellung: Ein Vor-Ort-Besuch in der Welt des Brettspiels

Altenburg

„Kaufst Du mir das?“ Dem fünfjährigen Emil hat es besonders „Paleo“ angetan. Zu verlockend die Mammuts oder Steinzeit-Menschen auf den Karten. Doch Papa Thomas Munk muss seinen Sohnemann enttäuschen: „Paleo“, ausgezeichnet als Brettspiel des Jahres 2021, ist erst für Kinder ab zehn Jahren geeignet. So steht es zumindest auf dem Karton. Nicht so schlimm. Emil steht bereits staunend an der nächsten Vitrine. Und zur Not könne man ja bei „Mensch ärgere Dich nicht“ bleiben, meint er gelassen.

Nun, käuflich erwerben kann man die rund 50 Brettspiele, die seit Sonntag im Altenburger Schloss- und Spielkartenmuseum hinter Glas zu bestaunen sind, vor Ort ohnehin nicht. Denn sie sind Bestandteil der unter dem Motto „Am Anfang war das Spiel. Brettspiele – Geschichte und Gesellschaft spielend entdecken!“ stehenden diesjährigen Weihnachtsausstellung. Anlass dazu gab die aus rund 30 000 Unikaten bestehende Sammlung von Dagmar und Ferdinand de Cassan aus Österreich, die dem Residenzschloss Altenburg 2020 als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt wurde.

Sind Fachleute in Sachen Spiel: Kurator Toni Janosch Krause (l.) und Lukas Boch vor dem weihnachtlichen Teil der Ausstellung. Quelle: Mario Jahn

Aus diesem Fundus konnte der Kurator der Exposition, der Kulturanthropologe Toni Janosch Krause aus Berlin, nun schöpfen. Er betreibt mit Lukas Boch und Anna Klara Falke den Blog „Boardgame Historian“ („Brettspielhistoriker“), wo das gesamte Thema aus einer wissenschaftlichen Perspektive betrachtet wird.

Krause und Boch haben bei einem Rundgang viel zu erzählen. Die ersten Brettspiele, wissen sie, stammen etwa aus der Zeit 3000 vor Christus. So hat das beliebte „Mensch ärgere Dich nicht“ seinen Ursprung im altindischen „Pachisi“, zu sehen in der amerikanischen Variante „Parcheesi“. Ziel dieses eher spirituellen Spiels war es, nach zahlreichen Runden ins Nirwana zu gelangen. Ins Schwärmen gerät Krause bei dem von einem Major der britischen Armee 1943 entwickelten „Escape from Colditz“: eine absolute Rarität. Nicht fehlen dürfen selbstverständlich solche Klassiker wie „Monopoly“, „Siedler von Catan“, das 1995 einen wahren Brettspiel-Boom auslöste, oder „Risiko“. Letzteres übrigens als Spiel über die Völkerschlacht bei Leipzig, „womit ein historisches Ereignis spielerisch verpackt wird“, sagt Boch.

In zahlreichen Vitrinen werden die Spiel-Schätze präsentiert. Quelle: Mario Jahn

Generell speisen sich die in drei Räumen der ehemaligen herzoglichen Gemächer aufgebauten Exponate im ersten Zimmer vorwiegend aus der Sammlung de Cassan. Allein ein Schachspiel mit Bronzefiguren aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhundert ist eine Leihgabe aus Privatbesitz. Der Eigentümer möchte aus verständlichen Gründen anonym bleiben.

Im zweiten Raum dreht sich alles vorwiegend um moderne Brettspiele, etwa ab der Jahrtausendwende, mithin größtenteils Leihgaben. „Inzwischen kommen die Spiele nicht mehr anonym auf den Markt, sondern haben wie Bücher Autoren. Und sie entstehen nicht im gesellschaftspolitischen Vakuum, sondern geben nicht zuletzt einen Überblick über den gerade vorherrschenden Zeitgeist“, erläutert Toni Janosch Krause. Feierte beispielsweise in den 1950er-Jahren „Petropolis“ noch die Ölförderung, thematisiert heute „Renature“ den Umwelt- und Naturschutz. Damit geht die Ausstellung auch der Frage nach, ob Spiele mehr als reine Unterhaltung sind, heißt es in einer Pressemitteilung des Museums. Es gebe einen zunehmend pädagogischen Anspruch innerhalb der Spieleentwicklung. Krause und Boch betonen aber, dass sie nicht moralisieren, sondern zum Diskurs anregen wollen.

Auch dieses Schachspiel mit seinen aufwendig gestalteten Bronzefiguren aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist Bestandteil der Schau. Quelle: Mario Jahn

Weihnachtlich geht es im letzten Raum zu. In den Vitrinen stehen unter anderem Brettspiel-Adventskalender, wo Aufgaben zu lösen sind, um zum nächsten Türchen zu gelangen. Und zum Schluss gibt eine Galerie im Flur Einblicke zur Entstehung der Illustration eines Brettspiels anhand von „Agricola“, das übrigens ebenso wie „Paleo“ in der Altenburger Spielkartenfabrik produziert wird.

Und was spielen die Ausstellungsmacher nun selbst am liebsten? Toni Janosch Krause gehört eigenem Bekunden zu den Hartgesottenen. Der 37-Jährige liebt „Twilight Imperium“, wofür man allerdings eine Spieldauer von zehn Stunden einplanen muss. Lukas Boch (28) zieht hingegen „Paleo“ vor. „Ein Spiel für die ganze Familie“, sagt er. Direkt in der Ausstellung können die Besucher allerdings nicht wie ursprünglich angedacht gleich selbst zu Figuren, Würfeln und Karten greifen. Corona hat etwas dagegen.

Darf natürlich nicht fehlen: das gute alte „Mensch ärgere Dich nicht!. Quelle: Mario Jahn

Die Ausstellung ist noch bis zum 6. März 2022 zu sehen. Aktuelle Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 6 Euro. Es gilt die 2G-Regel. Kontakt: 03447 512712.

Von Ellen Paul