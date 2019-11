Altenburger Weihnachtsmarkt bekommt eine Blaufichte

Altenburg

Wer suchet, der findet. Das trifft nun auch auf die Altenburger Stadtverwaltung in puncto Weihnachtsbaum zu. Wie die Behörde mitteilte, war ihr vor knapp zwei Monaten gestartetes Christbaum-Casting erfolgreich. Demnach wird eine etwa 14 Meter hohe Blaufichte aus Langenleuba-Niederhain den am 27. November startenden Weihnachtsmarkt der Skatstadt schmücken.

Über 20 Angebote für Weihnachtsbäume

„Es ist ein prächtiger Baum“, sagte Rathaussprecher Christian Bettels. „Nach unserem Aufruf gingen mehr als 20 Angebote ein.“ Da die Wahl des Weihnachtsbaums in Altenburg hoch angebunden sei, habe sich Ordnungsamtschef Lutz Meyner alle potenziellen Kandidaten persönlich angeschaut – und die Blaufichte ausgewählt. Nötig geworden war das Casting für den Traumbaum, weil alle ursprünglichen Favoriten der anhaltenden Trockenheit zum Opfer gefallen waren.

Laut Bettels wird die Blaufichte aus dem Wieratal am Vormittag des 21. November geliefert und aufgestellt. Nur sechs Tage später, am 27. November, beginnt dann der Weihnachtsmarkt, den der geschmückte Baum bis 22. Dezember erleuchtet. Los geht es am Mittwoch vor dem ersten Advent um 17.30 Uhr: Der Weihnachtsmann höchstpersönlich wird den Weihnachtsmarkt eröffnen und fortan täglich 16 Uhr vorbeischauen. Zur Verstärkung bringt er sich Rumpelstilzchen mit. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. So wird derzeit die Innenstadt geschmückt.

Weihnachtsmarkt lockt täglich mit buntem Angebot

Die Besucher des Weihnachtsmarktes, der wieder täglich geöffnet sein wird, dürfen sich erneut auf ein buntes Angebot freuen. Die rund 20 Hütten plus große Bühne werden so wie im Vorjahr angeordnet sein. Anders als 2018, wird aber das Kinderzelt, in dem die Mädchen und Jungen Weihnachtsgeschenke basteln können, vor der Eisdiele an der Ecke zum Weibermarkt aufgebaut sein. Grund dafür sind die Sicherungsarbeiten am Rathaus.

Neben den bewährten Angeboten – Basteln, Karussell, Eisenbahn, gebrannte Mandeln und andere Leckereien sowie Glühwein – gibt es diesmal mit Baumstriezel auch ein neues. Zu den Besonderheiten, die den Altenburger Weihnachtsmarkt auszeichnen, gehört auch in diesem Jahr die „lebende Krippe“ neben dem Rathaus-Portal und der Tannenbaumschmuck-Wettbewerb.

Zudem werden an den Wochenenden auf der Marktbühne regelmäßig Darbietungen mit Musik zu erleben sein, teilt die Stadtverwaltung mit. Und wer einen Weihnachtsbaum braucht: Ab 10. Dezember beginnt der Verkauf.

Stimmungsvoller Abschluss mit Gospel-Sängern

Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt täglich ab 10 Uhr (sonntags ab 12 Uhr) und abends bis 19 Uhr, freitags und sonnabends eine Stunde länger. Zum Abschluss am 22. Dezember wird es wie im Vorjahr noch mal richtig stimmungsvoll: Um 18 Uhr geben die Gospel-Singers von „Colours of Soul“ ein Konzert. Die Wochenmärkte weichen in der Adventszeit sowohl mittwochs als auch sonnabends auf die obere Marktseite (Parkplatz) aus.

Von Thomas Haegeler