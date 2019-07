Altenburg

Das Weißbier aus der Altenburger Brauerei wurde vom deutschlandweiten Probier-Club.de zum Bier des Monats Juni 2019 gewählt. Das teilte die Brauerei in einer Pressemeldung mit. Vergeben wurde die Ehrung vom Pro-Bier-Club, der sich seit 20 Jahren für den Erhalt und die Wertschätzung von Brauereien einsetzt. Schirmherren des Clubs sind der Deutsche Brauer-Bund und der Bundesverband Private Brauereien.

Pro-Bier-Club-Geschäftsführer Frank Winkel überreichte die Urkunde kürzlich an die Braumeisterin Katharina Reinhardt und den Inhaber Bastian Leikeim. Bier des Monats ist ein bundesweiter Preis, der im Laufe eines Jahres nur zwölf deutschen Brauereien verliehen wird. Diese Wahl ist gleichzeitig die Nominierung zum Bier des Jahres, dem größten und wichtigsten deutschen Konsumentenpreis der deutschen Braubranche. Diese Auszeichnung ist bereits die siebte von unabhängigen Experten in Folge für die Altenburger Brauerei in diesem Jahr.

Ganzes Brauerei-Taum mit Herzblut dabei

„Wir freuen uns wahnsinnig über die Auszeichnung und die gleichzeitige Nominierung zum Bier des Jahres 2019“, sagte Bastian Leikeim nach der Preisverleihung. „Die kontinuierlichen Prämierungen bestärken uns darin, weiterhin charakterstarke Biere abseits des Mainstreams zu brauen und bei den Rohstoffen auf Regionalität zu setzen.“ Der Preis sei aber vor allem eine Leistung des kompletten Teams in Altenburg. „Bei uns ist einfach jeder Mitarbeiter und Zulieferer mit Herzblut dabei.“

Das sonnengelbe und hefetrüb Weißbier zeichnet sich durch seine fruchtige Noten von Banane und leicht süßliche Düfte der Malze aus und werden von einem Hauch Gewürznelke begleitet. Es besitzt einen hohen Weizenmalzanteil und wird mit Hefe aus eigener Reinzucht versetzte.

Brauerei beschäftigt heute 55 Mitarbeiter

Die Altenburger Brauerei wurde 1991 von der Familie Leikeim übernommen und seitdem kontinuierlich modernisiert. Die wirtschaftliche Lage der Brauerei konnte so sukzessive verbessert werden. Heute bietet die Brauerei 55 Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz, bezieht einen Großteil der Rohstoffe aus der Region und ist damit auch ein tragender Bestandteil der lokalen Wirtschaft.

Ziel des Pro-Bier-Clubs ist es, Bierliebhaber auf mittelständische Brauereien aufmerksam zu machen, die regionale Gerstensaft-Spezialitäten nach traditionell handwerklicher Braukunst brauen.

Von Jens Rosenkranz