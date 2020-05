Altenburger erobern Nordplatz: Grüne Oase im Norden der Stadt

Altenburg

Ganz neu und strahlend grün: Am Altenburger Nordplatz sind die Zäune weg und die Bürger erobern die neue Parkanlage im Norden der Stadt. Kinder und Jugendliche, Kinder aus der Wilhelm-Busch-Schule, einige vereinzelte Spaziergänger: Die Menschen sind auf die neue Grünanlage aufmerksam geworden und wollen sie schon nutzen.

Zur Galerie Das 2,5 Millionen teure Projekt ist abgeschlossen. Wegen der Corona-Krise blieb die feierliche Eröffnung jedoch leider aus.

Eröffnung wegen Corona-Schutzmaßnahmen verschoben

Wegen der Corona-Krise musste die Eröffnung des Nordplatzes verschoben werden. Aber am 13. Mai war es endlich so weit: Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) gab am Mittwoch Nachmittag die neu gestaltete Grünanlage im Norden der Stadt frei. Sein persönliches Highlight im neuen Park: Die „Konferenz“ – eine Konstruktion aus zwei voneinander entfernten Sprechrohren, über die zwei Menschen kommunizieren können.

Im Selbstversuch mit Stadtsprecher Christian Bettels ist OBM Neumann hellauf begeistert. „Das ist ja wirklich nicht schlecht. Das wird den Leuten Spaß machen“, freut sich der Stadtchef. Auch ein sogenannter Summstein soll Interesse wecken. Steckt man den Kopf in den grauen Stein und spricht dabei, spüre man die Vibrationen der Stimme am eigenen Körper.

André Neumanns Lieblingselement auf der neuen Parkanlage: Die „Konferenz“. Quelle: Mario Jahn

Kosten fallen höher als ursprüngliche Berechnungen aus

Die Kosten für die ganze Baumaßnahme belaufen sich laut Stadt auf etwa 2,5 Millionen Euro. Dabei stand das Unterfangen anfangs in der Kritik. Denn die ursprüngliche Kostenberechnung 2016 habe deutlich weniger Mittel vorgesehen. „Es stand auf der Kippe, ob die Fördermittel in der vorgesehenen Höhe gezahlt werden“, erklärt Sandy Mißbach von der Stadtverwaltung. Diese Problematik habe man aber klären können und 2018 wurden die Vorbereitungen für das Projekt eingeleitet. Die finale Summe sie nun sieben Prozent höher als die anfängliche Berechnung.

Neumann lobte dabei die aufmerksame Beobachtung der Steigerungsrate der Kosten: „Da wurde aufgepasst, denn die liegt bei diesem Projekt eher unter dem Schnitt.“ In einer kurzen Ansprache bedankte er sich beim Tiefbau der Stadtverwaltung Altenburg. „Das war ein Herzensprojekt und das spürt man auch“, so der Oberbürgermeister.

Acht Einrichtungen knüpfen Bommel

Das Engagement sei insbesondere an der Bommelwand sichtbar, betont das Stadtoberhaupt in seiner Ansprache. Der Vorhang aus zahlreichen bunten Bommeln sei nach einem Aufruf an die Öffentlichkeit entstanden. Die Inspiration dazu bekam Mißbach bei einem Familienausflug nach Berlin, wo sie etwas Ähnliches gesehen habe. Acht Einrichtungen – von der Seniorengemeinschaft bis zu Schulen und Kitas – haben sich an der Gestaltung des Bommelvorhangs beteiligt. Der bedeckt nun eine graue Betonwand.

Zur Ausstattung des Parks gehören Outdoor-Fitnessgeräte, eine Reckstange, Kletterfelsen, Sitzgruppen mit Tischen, darunter einer mit Schachbrett, Balancier- und Spielelemente. Außerdem wurden 68 Bäume gepflanzt, davon sechs Apfelbäume. „Wir wollten mal sehen, wie es ankommt, dass man irgendwann hier auch Äpfel pflücken kann“ sagt Mißbach. Verschönert wird die Grünanlage unter anderem auch durch Tulpen, Narzissen und Fliederbäumchen.

Von Elena Boshkovska