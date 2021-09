Altenburg

Seit dem Herbst 2019 und damit seit Ausbruch der Corona-Pandemie ist es am Mittwoch wieder so weit: Der Markt ist voll, Musik und angeregte Gespräche liegen in der Luft – die beliebte Aktion „Altenburgerinnen und Altenburger essen gemeinsam“ ist zurück. Diesmal im Titel sogar gendergerecht. Organisiert von der Evangelischen Jugendarbeit, den Johannitern, der Diakonie und Achtklässlern des Spalatin-Gymnasiums, gab es an gut 20 Bierbänken ein warmes, kostenloses Mittagessen für alle, die vorbeikamen. Für Yvonne Dietrich ist das Besondere an der Aktion, dass Leute ins Gespräch kommen, die sich ohne dieses Mittagessen nie begegnet wären.

Yvonne Dietrich hat in den vergangenen Ausgaben bei der Organisation mitgeholfen. Quelle: Mario Jahn

„Man reicht sich Servietten und fängt ein Gespräch an – ich finde, das tut der Stadt gut“, sagt sie und schaukelt währenddessen sanft den Kinderwagen, in dem ihr einen Monat altes Baby liegt und leise quäkt. „Ich bin in Elternzeit, aber wollte bei den Kollegen vorbeischauen. Ich habe nämlich bei den vergangenen Ausgaben mitorganisiert“, erzählt sie.

Wurstgulasch oder vegetarisch

Schlange stehen für das Essen ist nicht nötig, denn die Schüler und Schülerinnen des Spalatin-Gymnasiums servieren die Nudeln, wahlweise mit Wurstgulasch oder mit vegetarischer Gemüsesoße. Mit Maske und Handschuhen gehen die Jugendlichen durch die Reihen, bieten höflich das Essen an. So geht das Ins-Gespräch-Kommen mühelos – jeder und jede ist auf einem freien Platz willkommen, Alt und Jung vermischen sich.

Genau wie die Themen, die in den verschiedenen Tischgemeinschaften aufkommen, denn die bilden einen bunten Querschnitt durch die Lebenswelten der Altenburger Einwohnerschaft. Die Stimmung ist herzlich, ruhig, aufgeschlossen – dennoch bleiben die Gesprächspartner lieber anonym, wollen ihre Namen nicht in den Mittelpunkt stellen. Umso offener erzählen sie in der Runde von dem, was sie umtreibt.

Die Schülerinnen und Schüler der 8a des Spalatin haben das Essen verteilt. Quelle: Mario Jahn

Mehr Angebote für kleine Kinder in Altenburg

Eine junge Mutter in Elternzeit, deren jüngstes von zwei Kindern gerade zwei Jahre alt ist, führt aus, warum es ihr an Angeboten für kleine Kinder in der Stadt mangelt. „Für einen Indoorspielplatz müssen wir bis nach Meerane gondeln. Ein Erlebnisbad gibt es erst in Schmölln. Gleichzeitig gibt es in der Stadt aber so viele Familien, die sich manche Angebote nicht leisten können.“ Mehr niedrigschwellige Angebote vor Ort würde sie sich wünschen.

Am gleichen Tisch sitzt ein leidenschaftlicher Kleingärtner, der um seine Parzelle an der Hellwiese bangt: „30 Kleingärten sind das dort. Und bis 2025 haben wir Zeit, die Fläche zu räumen, weil die Gärten für das angrenzende Biotop plattgemacht werden sollen“, ärgert er sich.

An einem anderen Tisch sitzt die siebenjährige Yuma, isst ihre „nackten Nudeln“ und überlegt laut, ob die Mama ihr nicht noch eine Roster kaufen wolle. In die erste Klasse geht sie und hat es schon am zweiten Tag geschafft, neben Freundinnen auch „einen Verliebten zu finden“, wie sie mit einem verlegen-stolzen Gesichtsausdruck erzählt.

Obst als Nachtisch – die Achtklässlerinnen des Spalatingymnasiums servieren. Quelle: Mario Jahn

Ein sicherer Ort des Austauschs

Von Gesprächen darüber, wer wo und überhaupt gerne shoppen geht bis hin zu schwärmerischen Erzählungen über den kürzlich verbrachten Urlaub in Italien – eins haben diese Gesprächsfetzen alle gemeinsam: die Lust auf einen Austausch auf Augenhöhe. Und auf Austausch allgemein – denn die Möglichkeiten auf kleine Unterhaltungen mit Unbekannten waren in den vergangenen anderthalb Jahren begrenzt. Die Aktion „Altenburgerinnen und Altenburger essen gemeinsam“ hat es an diesem sonnigen Mittwoch geschafft, genau dafür einen sicheren und willkommenheißenden Ort zu gestalten.

Von Katharina Stork