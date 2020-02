Altenburger fordern Beschränkungen des Verkehrs auf Verbindung zum Teichknoten

Altenburg

Die Brauhausstraße in Altenburg ist zwar nicht lang, aber dennoch wichtig. Schließlich stellt sie die kürzeste Verbindung zwischen der Schmöllnschen Landstraße und dem Teichknoten und damit nach Südost oder ins Klinikum dar. Entsprechend viel Verkehr rollt hier durch. Doch damit könnte es bald vorbei sein. Denn Anwohner stören sich vor allem an den Lkw, die täglich zu Dutzenden durch die Brauhausstraße brettern. In Verbindung mit der Flickschusterei auf der Fahrbahn sehen die Anlieger darin die Ursache für Schäden an ihrem Eigentum und Lärm und fordern Einschränkungen.

Anwohner: „ Flickschusterei ist Krebsschaden“

Anwohner der Brauhausstraße in Altenburg beklagen Schäden und Lärmbelästigung durch den Verkehr. Die Verwaltung sieht das Problem, kann aber nicht selbst handeln. Quelle: Thomas Haegeler

„Der Zustand der Straße ist nicht prickelnd“, sagte ein Bewohner anlässlich einer öffentlichen Auswertung der jüngsten Baumaßnahme, bei der von Mitte September bis Mitte Dezember für 160 000 Euro neue Trinkwasserrohre verlegt und Abwasser-Hausanschlüsse repariert wurden. „Die Flickschusterei ist der Krebsschaden. Es scheppert, wenn Busse und besonders leere Lkw hier langfahren.“ Dafür erntete er zustimmendes Nicken von einem halben Dutzend Nachbarn.

Während der Mann weiter sprach, zeigte er auf einen Gully-Deckel, der hörbar wird, sobald Laster darüber fahren. Links und rechts davon zieht sich ein langer schwarzer Bitumenstrich zwischen Geschwister-Scholl-Straße und Talstraße, der von den jüngsten Arbeiten stammt, und an den sich graue Vierecke von früheren Arbeiten reihen. Letztere sind abgesunken. Das sorgt neben dem Gully für Krach und Erschütterungen. „Alles über 7,5 Tonnen gehört hier nicht rein“, sagte der Anwohner und ein Nachbar ergänzte: „In den 80er-Jahren gab es hier mal ein Durchfahrtsverbot für Kraftverkehr über zehn Tonnen wegen zwei Höhlern.“ Aber davon wolle die Stadt nichts wissen. „Wir stehen im Bett, wenn kurz nach sechs die Lkw kommen.“

Bürger fordern Verkehrsbeschränkungen

Die Brauhausstraße in Altenburg gleicht einem Flickenteppich und dieser Gully macht Krach. Quelle: Thomas Haegeler

Der nächste Anwohner führt auch die Schäden am Erker seines Hauses und an der Grundstücksmauer auf den Schwerlastverkehr zurück. Zudem kritisierte er das „Stückwerk“ bei der Medienverlegung, wünschte sich, dass „alles auf einmal gemacht“ werde und „eine richtige Decke auf die Straße“ komme. Neben der Tonnage-Begrenzung forderte man auch regelmäßige Tempokontrollen und weitere Hinweisschilder auf die 30er-Zone und den Gegenverkehr. Denn entgegen der landläufigen Meinung sei die Brauhausstraße keine Einbahnstraße, so ein Bewohner. Aus den Grundstücken dürfe man Richtung Schmöllnsche Landstraße fahren, auch wenn diese zu schmal sei.

Rosenfeld will Forderungen prüfen und erteilt eine Absage

Er sehe den Sinn der Anliegen und nehme sie erneut mit in die Verkehrsrunde mit der Polizei, erklärte Altenburgs Bürgermeister Frank Rosenfeld ( SPD), der die Versammlung am Freitagnachmittag angesetzt hatte, nachdem ihm Kritik an der Informationspolitik bezüglich der jüngsten Baumaßnahme während eines Spaziergangs am Großen Teich entgegenschlug. „Die Stadt darf das nicht selbst regeln. Wir handeln hier nur im übertragenen Wirkungskreis.“ Der Hoffnung auf eine neue Fahrbahndecke erteilte er aber eine Absage: „Das ist in absehbarer Zeit nicht geplant.“

Derlei Risse in Wänden führen die Anwohner insbesondere auf den Schwerlastverkehr zurück. Quelle: Thomas Haegeler

Der Chef des Wasserver- und Abwasserentsorgungsbetriebes Altenburg (Waba), Martin Wenzel, der ebenfalls an der Auswertung teilnahm, versicherte, dass Abstimmungen intern und mit Medienträgern erfolgen. „Das ist Pflicht“, erklärte er. „Aber unsere Erfahrung insbesondere mit Bundeskonzernen, die in Bonn sitzen, ist, dass sie sich daran nicht so beteiligen.“ Und gegen Havarien sei man machtlos. Ansonsten nehme man aber die Bitte um frühere Information mit.

Braugartenweg wird nicht wieder aufgerissen

Dass die Arbeiten im Vorjahr letztlich länger dauerten als geplant, habe an Problemen im Abwasserbereich gelegen, ergänzte der Waba-Chef. „Die Schäden waren hier größer als bei der Kamerabefahrung zunächst zu sehen war.“ Für einen Erkenntnisgewinn sorgte letztlich Volker Michaelis von der Baufirma Lehnert, der ausschloss, dass der erst vor zwei Jahren gemachte Braugartenweg in naher Zukunft erneut geöffnet werde. Bei dieser Information handele es sich um ein Missverständnis.

Von Thomas Haegeler