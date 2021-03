Altenburger haben vielfältige Gründe für einen Corona-Schnelltest

Altenburg

Der Wind weht eisig, doch zum Glück hat es aufgehört zu regnen. So kriegen all diejenigen, die zum Auftakt der kostenlosen Schnelltest-Möglichkeit in Altenburg am Montagnachmittag zur Abstrichstelle des Gesundheitsamts in die Lindenaustraße 31 kommen, wenigstens nicht auch noch nasse Füße. Denn selbst wenn keine zwingende Test-Notwendigkeit aufgrund von Symptomen oder Kontakt zu Infizierten besteht – das mulmige Gefühl im Bauch bleibt dennoch. Warum also kommt man? War es schwer, einen Termin zu ergattern? Das möchte die LVZ herausfinden. Nicht alle, die im Hof warten, wollen ihre Namen nennen. Doch die Fragen beantwortet haben sie dennoch.

Kurz nach 14 Uhr geht die Tür auf, wird der erste Namen aufgerufen. Es ist der von Karin. Sie hat tags darauf einen Kosmetik-Termin und braucht dafür einen Negativ-Test. „Ich freue mich so, dass meine Kosmetikerin wieder arbeiten darf, will den Termin auf keinen Fall ungenutzt verstreichen lassen, aber nicht extra Geld für einen Test ausgeben“, erzählt die junge Frau. Deshalb hat sie am Montag gleich kurz nach 8 Uhr die Hotline angerufen, ist schon nach fünf Minuten durchgekommen.

Sicherheit, niemanden unbewusst anzustecken

Einem Mann war Fortuna nicht so hold. „Ich bin zwar gleich durchgekommen, doch man hat man mir gesagt, ich soll es zum offiziellen Start in zwei Minuten nochmal versuchen. Das ist mir dann aber erst 9.30 Uhr geglückt.“ Der Skatstädter nimmt es locker, denn seinen Termin hat er. Er möchte sichergehen, seine 87-jährige Mutter, die noch nicht geimpft ist, nicht unbewusst anzustecken. Eine ältere Dame vor ihm in der Reihe kapitulierte gänzlich am Telefon und ging ohne Termin zum Test. Sie will endlich ein bisschen Sicherheit für sich – und hat Glück, sie kann bleiben.

Juliane Dageroth brauchte ebenfalls lange, fast anderthalb Stunden, um durchzukommen. Ihr Opa erhielt vor einer Woche einen positiven Befund, deshalb hat sie sich vorsichtshalber, obwohl nur Kontaktperson zweiten Grades, in häusliche Quarantäne begeben. Um wieder zur Arbeit gegen zu können, hat ihr Chef ihr einen Test empfohlen. Ohne Sorgen arbeiten möchte am nächsten Tag ebenso Tobias Riedel. „Meine Familie hat am Wochenende Erkältungssymptome gezeigt, und ich will auf Nummer sicher gehen“, begründet der junge Mann sein Kommen. „Heute habe ich einen Tag Homeoffice gemacht, aber morgen warten Termine.“

„Es hat alles wunderbar geklappt!“

Er kann sie wahrnehmen. Denn wie der Gerstenberger bekommen auch alle anderen, die gleich zum Auftakt die Schnelltest-Möglichkeit nutzen, den erhofften Befund. „Wir sind negativ, und das ist positiv“, jubelte ein älteres Ehepaar. „Es hat alles wunderbar geklappt, das muss man wirklich loben.“

Nach 45 Minuten schaut die Mitarbeiterin des Gesundheitsamts suchend nach dem nächsten Probanden, doch der Hof ist erstmal leer. „Es gab noch freie Kapazitäten“, bestätigt die Pressesprecherin des Landratsamtes, Jana Fuchs, auf Nachfrage. Deshalb konnten auch Menschen, die spontan kamen, getestet werden. Für diese Woche gebe es noch ausreichend freie Termine. Vier Mitarbeiterinnen an der Teststrecke sowie zwei an der Telefonhotline stehen bereit, genügend Testmaterial sei vorhanden. Weiteres werde beschafft.

Von Ellen Paul