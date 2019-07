Altenburg/Gera

Der Angeklagte hat den Auftakt des Prozesses um schweren Raub am Landgericht Gera platzen lassen. Der 20-Jährige blieb am Donnerstag der ersten Hauptverhandlung, in der es auch um gefährliche Körperverletzung, Diebstahl und Sachbeschädigung gehen soll, unentschuldigt fern. Deswegen entschied die 2. Strafkammer unter Vorsitz von Richter Berndt Neidhardt zunächst, ihn durch die Polizei vorführen zu lassen. Da der Altenburger nicht auffindbar war, wird er nun per Haftbefehl gesucht.

Termin bei Jugendgerichtshilfe wird zum Verhängnis

Zum Verhängnis wurde dem jungen Mann ein Besuch bei der Jugendgerichtshilfe am 27. Juni. Wie deren Vertreter auf Neidhardts Nachfrage sagte, habe er den Angeklagten beim Gespräch an jenem Tag an den Prozesstermin erinnert. Das Problem: Der 20-Jährige hält sich an wechselnden Orten auf – drei Adressen kommen für eine Ladung infrage. Dem Vernehmen nach besitzt der 20-Jährige nur ein Handy mit ausländischer Nummer und soll kaum erreichbar sein. Allerdings schwänzte der Altenburger nicht zum ersten Mal eine Verhandlung.

Noch kein neuer Termin

Einen Termin für einen neuen Anlauf könne er noch nicht mitteilen, erklärte Neidhardt und entschuldigte sich bei den Zeugen, die umsonst erschienen waren. Dieser hänge vor allem daran, wann man den Angeklagten finde. Er wird beschuldigt, im Frühjahr einen Mann nahe des Altenburger Bahnhofs ausgeraubt zu haben. Dabei soll eine Pistole zum Einsatz gekommen sein, mit der der Geschädigte bedroht und schwer verletzt worden sein soll. Zudem geht um einen Diebstahl aus einem Kiosk in Ponitz und anschließender Beschädigung am dortigen Bahnhof.

Von Thomas Haegeler