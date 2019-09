Altenburger nutzen den Kindertag für Unternehmungen mit der Familie

Altenburg

Erstmals ist der Weltkindertag am 20. September in Thüringen ein Feiertag. Viel Zeit, um sich ausgiebig mit dem eigenen Nachwuchs zu befassen, den Kleinen einen schönen Tag zu gestalten. Aber was genau stellen die Eltern im Landkreis mit der gewonnenen Zeit an? Das wollte die OVZ wissen und hat deswegen einige Eltern an der Freien Integrativen Grundschule Känguru in Ehrenberg zu ihren Plänen für Freitag befragt.

Marlene Zschammer, 31 Jahre alt, ein Kind Quelle: Katharina Stork

Marlene Zschammer, 31 Jahre, ein Kind:

„Mein Kind ist sieben Jahre alt und wir fahren am Freitag zusammen in den Zoo Leipzig. Da der Weltkindertag in Sachsen kein Feiertag ist, haben wir die Hoffnung, dass der Zoo nicht berstend voll sein wird. Genaueres ist noch nicht geplant, wir lassen den Tag auf uns zukommen und schlendern ein bisschen durch den Zoo. Es ist schön, mal drei Tage am Stück richtig frei zu haben. Jedoch arbeite ich im Einzelhandel und habe den Eindruck, dass es für einige ältere Leute schwierig werden könnte, die selbst keine Kinder haben, da sie den neuen Feiertag vielleicht gar nicht so mitbekommen.“

Christiane Strauß (35) mit einem Sohn Quelle: Katharina Stork

Christiane Strauß , 35 Jahre, ein Kind:

„Wir nutzen den zusätzlichen freien Tag ein bisschen anders – mein 9-Jähriger macht an diesem Abend eine kleine Übernachtungsparty bei einem Kumpel und kann so den ganzen Tag bei ihm spielen, was sehr schön ist. Ich dagegen fahre mit einer Freundin ins Kino, in den zweiten Teil von Kings „Es“. Dafür verbringen wir den Samstag zusammen und fahren auf das Schloss Rochlitz. Dort gibt es am Abend die Aufführung von „Der herzöglichkräuterlikörlichealchimixternächtliche Jungtrunk“, bei der ein Bekannter von uns mitwirkt.“

Norman Wiesinger, 33 Jahre alt, zwei Kinder: 4 und 10 Jahre alt. Quelle: Katharina Stork

Norman Wiesinger , 33 Jahre, drei Kinder:

„Wir machen auf jeden Fall einen Ausflug, haben aber noch nichts Konkretes geplant. Es ist schön, dass alle zusammen frei haben. Ich finde es gut, dass der Weltkindertag jetzt ein Feiertag ist, denn die Väter haben am Vatertag ja auch frei. Jetzt fehlt nur noch, dass auch der Muttertag mal ein arbeitsfreier Wochentag wird.“

Ines Beutler (49) und Sohn Emil (7) Quelle: Katharina Stork

Ines Bettler, 49 Jahre, drei Kinder:

„Für mich ist der erste freie Kindertag nur halb frei, denn ich muss zu einem Elternabend nach Dresden, wo mein 23-Jähriger eine Ausbildung macht. Aber die anderen Tage haben wir ja frei und werden sie dazu verwenden, ein bisschen Dresden zu erkunden. Wir haben uns auch schon extra eine Ferienwohnung gesucht. Dass der Kindertag jetzt ein Feiertag ist, ändert für mich nicht viel, außer dass es einen freien Tag zusätzlich gibt. Meine Kinder haben es jeden Tag gut.“

Ansgar Gottwald (34) mit Paula (6), Jonathan (9) und Norah (3) Quelle: Katharina Stork

Ansgar Gottwald , 34 Jahre, drei Kinder:

„Die Zeit für die Familie kommt im Alltag oft zu kurz, deswegen verwenden wir den Kindertag auch komplett darauf. Mit den drei Kindern zwischen drei und neun, Norah, Paula und Jonathan, fahren wir am Freitag in den Zoo nach Leipzig, gehen im Rosental spazieren und essen mit dem Onkel noch ein Eis. Der wohnt in Leipzig und muss deswegen an dem Tag leider arbeiten. Da Leipzig so nah an Thüringen liegt, wird die Stadt am Kindertag wahrscheinlich massiv von dem Feiertag im anderen Bundesland profitieren, wie ich das einschätze. Die Shoppingmeilen sind wahrscheinlich voll.“

Am Kindertag öffnen Schwimmbad und Theaterbühnen Wer für den morgigen Weltkindertag noch ein Ausflugsziel im Altenburger Land sucht, wird unter anderem in Engertsdorf fündig: Im „Komödiantenhof“ Am Feld 2 wird auf der historischen Marionettenbühne die Herbst-Winterspielzeit eröffnet. Um 15 Uhr öffnet sich der Vorhang zum Märchen „Der Froschkönig“. Karten können telefonisch unter 034494 80727 oder 0177 2170608 reserviert werden. Im Theaterzelt auf dem Großen Festplatz in Altenburg beginnt um 16 Uhr eine Vorstellung des Puppentheaters: „Rotkäppchen“ kommt auf die Bühne – Tickets vorab gibt es in der Tourismusinformation Altenburger Land am Markt 10 in Altenburg, Telefon 03447 585160. Wer vorher noch schwimmen gehen möchte: Das Altenburger Hallenbad gleich nebenan hat am Freitag von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Und auf Familien mit größeren Kindern wartet die Volkshochschule am Hospitalplatz in Altenburg: Um 18 Uhr beginnt die „Lange Nacht“, gibt einen Einblick in das vielfältige Angebot des Hauses.

Von Katharina Stork