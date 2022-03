Altenburg

Putins Krieg gegen die Ukraine treibt in diesen Tagen Hunderttausende Menschen aus dem angegriffenen Land, lässt sie jenseits der Grenzen Schutz suchen. Sie müssen auf diesem langen Weg vieles zurücklassen, was ihnen wichtig war: Heimat, Hab und Gut – und oftmals auch Haustiere. So entsteht, wenngleich medial weniger präsent, weiteres Elend.

Anfang März erreichte den Altenburger Verein „Hoffnung für Wildenten, Schwäne und Co“ ein dringender Hilfeaufruf. Der ukrainische Tierarzt Dr. Gennadiy Masyutkin, der in Mühlau bei Penig nahe der sächsisch-thüringischen Landesgrenze wohnt und dort eine Tierarztpraxis betreibt, meldete sich bei den Altenburgern. „Er hat uns über die grausamen Verhältnisse an den Grenzen berichtet und uns um Spenden gebeten, die den zurückgelassenen Katzen und Hunden zugute kommen sollen“, schildert Vereinsvorsitzende Andrea Rücker.

Rund 1500 Euro Spenden binnen kurzer Zeit

Die Altenburger Vereinsleute zögerten nicht, starteten über den Messenger-Dienst WhatsApp eine Spendenaktion. Es dauerte keine zwei Tage, bis die ersten Hilfsangebote für Geld- oder Futterspenden eingingen. Vereinsmitglieder, aber auch viele weitere Tierfreunde sagten spontan Unterstützung zu. Die erste Zwischenbilanz: Sach- und Geldspenden im Wert von inzwischen rund 1500 Euro. „Ein Wahnsinnsergebnis, das uns positiv berührt hat“, sagt Rücker.

Andrea Rücker hat sich dem Tierschutz verschrieben. Quelle: Mario Jahn

Der Altenburger Tierschützerin und ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern geht das Schicksal der Tiere im Kriegsgebiet sehr nahe. Zumal ihren Besitzern auf der eiligen Flucht oft gar keine andere Wahl geblieben sei, als ihre Vierbeiner in der Ukraine zu lassen. Tausende Hunde und Katzen mussten aufgrund fehlender Papiere an der Grenze zurückgelassen werden, berichtet Andrea Rücker. „Zu dem menschlichen Leid kam damit nun auch noch die Trennung von den geliebten Haustieren, die Tiere irrten nun auf unbekannten Gebieten umher, ohne Unterkunft, ohne Versorgung.“

„Total überwältigt“

Zum Glück gab und gibt es inzwischen viele Tierschutzorganisationen, die die Tiere einfangen und sie in Notunterkünften unterbringen. Die Hilfsaktion aus Altenburg trägt dazu bei, dass sie versorgt werden. „Wir sind mit einem voll beladenen Auto samt Hänger zu Herrn Dr. Masyutkin gefahren und haben seinen Transporter vollgeladen“, erzählt die Vereinsvorsitzende. „Er war zu Tränen gerührt und total überwältigt, als er diese Spendenbereitschaft gesehen hat.“ Am vergangenen Wochenende sei der Tierarzt in den Ort Wischgorod am Stadtrand von Kiew gefahren, um dort das Futter in einem Zentralverteilungslager abzugeben.

Damit soll nicht Schluss sein. Der Verein „Hoffnung für Wildenten, Schwäne und Co“ ist dabei, für die verbliebenden Spendengelder weiteres Futter zu kaufen und an den Tierarzt weiterzuleiten, der am kommenden Wochenende erneut gen Kiew aufbrechen will.

Bundesministerium verweist an Veterinärämter

Allerdings wächst auch vor Ort, im Altenburger Land und in Thüringen allgemein, der Hilfebedarf. „Die Ukrainerinnen und Ukrainer, die ihre Tiere mitgebracht haben, müssen diese hier vom Tierarzt impfen und umfangreich untersuchen lassen. Viele werden dafür gar kein Geld haben.“ Andrea Rücker betont hier die Zuständigkeit des Veterinäramtes des Landkreises. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft teilte mit, dass in Deutschland und anderen EU-Staaten derzeit erleichterte Einreisebedingungen für ukrainische Tierhalter mit ihren Heimtieren gelten. „Die Einreisenden werden gebeten, sich mit der lokalen Veterinärbehörde in Verbindung zu setzen, um gegebenenfalls Maßnahmen einleiten zu können, wie Tollwut-Impfung, Mikrochipping oder Ausstellung eines Heimtierausweises.“

Auch die Tierheime sind eingebunden. „Der Landestierschutzverband bittet alle Tierheime, wenn möglich Hunde und Katzen aufzunehmen, damit das große Leid eingedämmt wird“, sagt Rücker. Die Finanzierung dieser Aufnahme werde derzeit mit dem Thüringer Sozialministerium abgestimmt.

Weitere Spenden willkommen

„Was in den nächsten Wochen noch auf uns zukommt, wird eine große Herausforderung werden“, ist sich die Altenburger Vereinschefin bewusst. „Aber unsere Spendenaktion hat gezeigt, dass wir viele Tierfreunde haben, die immer dann bereit sind zu spenden, wenn Hilfe notwendig ist. Ein großer Dank an alle, die sich engagiert haben.“

Wer sich ebenfalls beteiligen möchte, könne mit dem Verein in Verbindung treten – telefonisch unter 03447 311837 oder per E-Mail an andrearuecker45@gmx.de

