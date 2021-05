Altenburger starten sehr verhalten ins Termin-Shopping

Altenburg

Fünf lange Monate lang durfte man sie im Altenburger Land nicht betreten – all jene Einzelhandelsgeschäfte, die in den Corona-Verordnungen keinen Sonderstatus genossen. Nur die Abholung von Waren war erlaubt. Seit dem gestrigen Freitag stehen die Türen wieder offen. Der sinkenden Inzidenz sei Dank. Dennoch bietet sich dem Besucher um die Mittagszeit im Stadtzentrum von Altenburg das seit Wochen gewohnte Bild: kaum Leute unterwegs. Wenig Kunden folglich auch in den Geschäften, mitunter herrscht gar gähnende Leere. Von einem Ansturm nach so langer Abstinenz kann keine Rede sein.

„Die Leute haben sich das Einkaufen, das Bummeln durch die Stadt abgewöhnt. Und vorher einen Termin machen, wollen sie gleich gar nicht“, sagt beispielsweise die Inhaberin von Gabis Boutique am Kornmarkt, Gabriele Schubert. Den braucht es aber eigentlich beim sogenannten Click & meet, genauso wie einen negativen Corona-Test oder aber einen Nachweis, vollständig geimpft beziehungsweise genesen zu sein.

Große Verunsicherung bei den Kunden

Für den Notfall wird in einigen Geschäften ein kostenpflichtiger Schnelltest vorgehalten. Die Leute seien total verunsichert, wissen nicht, was gerade gilt und bleiben fern, so Schubert. Und für drei bis fünf Kunden könne niemand sein Geschäft den ganzen Tag offen halten. Deshalb will sie vorerst nur eingeschränkt öffnen, mal vormittags, mal nachmittags. Und trotzdem: „Ich bin verhalten optimistisch. Es muss wieder aufwärts gehen.“

Die Kunden können endlich wieder ins Geschäft kommen. Bei Mayer’s Schuhe am Altenburger Markt bereitet Filialleiterin Angela Hermsdorf alles vor. Quelle: Mario Jahn

Bei den Filialisten ist der Spielraum in Sachen Öffnungszeiten schon etwas größer. Bei Mayer‘s Schuhe am Markt beispielsweise sind Kunden aktuell von 10 bis 17 Uhr und sonnabends von 10 bis 13 Uhr willkommen. Und die ersten sind am Freitag schon da, ob mit oder ohne Termin. Denn solange die vorgegebene Höchstzahl – im konkreten Fall vier Kunden pro Etage – nicht erreicht ist, wird Einlass gewährt. „Alle zeigen sich den Auflagen gegenüber sehr verständnisvoll. Es ist für sie einfach ein schönes Gefühl, in Ruhe anprobieren zu können, nachdem so manches im Internet bestellte Paar wieder retour ging“, so Filialleiterin Angela Hermsdorf.

Freude, endlich wieder richtig einkaufen zu können

Im Modehaus Fischer wird dies ähnlich gehandhabt, denn die maximal 40 Kunden, die gleichzeitig ins Geschäft dürften, wurden ja selbst in Vor-Corona-Zeiten nicht erreicht. Das kommt beispielsweise Angelika Coufal zugute. Die Chemnitzerin ist nach Altenburg gereist, weil sie annahm, dass am Freitag Wochenmarkt sei. Den tagesaktuellen Schnelltest nutzt sie nun, um die neueste Mode in Augenschein zu nehmen. Gezielt zu Fischers gekommen ist hingegen Heike Günther und zeigt sich mit ihrem Einkauf zufrieden: eine neue Jeans und drei Tücher für die bevorstehende Urlaubsreise. „Es war einfach schön, endlich wieder einkaufen zu können“, freut sich die Altenburgerin.

Die Freude über die Wiedereröffnung ist bei Katrin Ullmann, Geschäftsinhaberin von Leder-Harbig in der Baderei, aus noch einem ganz anderen Grund groß. Endlich kann sie wieder die Schulranzen-Beratung anbieten. Eigentlich beginnt die sonst schon im Januar, doch trotz Hygienekonzept und mehrerer Anträge beim Landratsamt und im Gesundheitsministerium, sogar mit anwaltlicher Unterstützung von der IHK, führte kein Weg zur Ausnahmegenehmigung. „Es ist ganz wichtig für die Gesundheit der Kinder, dass der Ranzen individuell ausgesucht und probiert wird.“ Eine Stunde Zeit nimmt sich Katrin Ullmann dafür. Mit dem Termin-Shopping ist dies nun wieder möglich.

Von Ellen Paul