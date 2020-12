Altenburger und Offenburger Freizeit-Volleyballer erleben die Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft

Altenburg

Manchmal mag es Bernd Siegl selbst nicht glauben. Aber es ist tatsächlich 30 Jahre her, dass dieses Schreiben, mit Schreibmaschine getippt, auf dem ganz normalen Postweg nach Offenburg ging. Den Durchschlag, dieses hauchdünne Papier, etwas knittrig und mehrfach gelocht, hat der heute 68-jährige Skatstädter fein säuberlich aufbewahrt. Denn es kündigt 1990 nicht nur den ersten Besuch der Volleyballer der Betriebssportgemeinschaft (BSG) Medizin in Altenburgs Partnerstadt an, sondern dokumentiert zugleich den Beginn einer ganz und gar ungewöhnlichen Freundschaft.

Bemühung um einen Kontakt in der Partnerstadt

„Ich glaube, in unserer Mannschaft hatten alle wenig Westverwandtschaft, um nach der Grenzöffnung die andere Hälfte Deutschlands fernab von Einkaufstrips richtig kennenzulernen. Aber wir waren alle neugierig. Also haben wir uns um einen Kontakt in unserer Partnerstadt bemüht“, erinnert sich Siegl, viele Jahre Mannschaftsleiter der Sektion Volleyball. Der Wunsch wurde erhört. Denn die „Schmetterlinge“ vom Volleyballclub Offenburg waren ihrerseits ebenfalls auf der Suche. Allerdings hatten sie mit einem Team in der französischen Partnerstadt Lons-le-Saunier geliebäugelt. „Daraus wurde damals allerdings nichts. Aber unsere Stadtväter haben sich an unser Interesse erinnert und den Kontakt nach Altenburg vermittelt“, so Helmut Baumann, der seit nunmehr drei Jahrzehnten auf Offenburger Seite als Ansprechpartner und Organisator fungiert.

Läuft bei der Organisation der Besuchs-Programme in Altenburg stets zu großer Form auf: Bernd Siegl. Quelle: Mario Jahn

Denn zu organisieren gibt es seither jede Menge. Immerhin finden nach wie vor in schöner Regelmäßigkeit zweimal jährlich Treffen statt, im Frühjahr in Altenburg und im Herbst in Offenburg. Dass der Sport dabei zunehmend in den Hintergrund tritt, macht den Partnern wenig aus. „Gespielt wird bei den Treffen sonntags von 10 bis 12 Uhr immer noch, da müssen aber inzwischen die jungen Leute ran. Denn wir sind allesamt in die Jahre gekommen, die Rentnerbank wird immer größer“, lacht Bernd Siegl, der nach einem doppelten Bandscheibenvorfall inzwischen selbst darauf Platz nehmen und auf den aktiven Sport am Netz verzichten muss.

Erinnerungsfoto vor dem sonntäglichen sportlichen Wettkampf im Mai 2012 in Altenburg. Quelle: privat

Aufeinandertreffen von zwei Welten

Ohnehin gehörte der sportliche Wettbewerb beider Teams schon von Anbeginn nur punktuell zu den ausgetüftelten Wochenend-Besuchs-Programmen. Schließlich trafen zwei Welten aufeinander. Da war auf der einen Seite die Offenburger Lehrermannschaft. Kein Sportverein, sondern ein Freizeitteam, in dem auch Hochschul-Professoren und Studenten einen Ausgleich zu ihrem Alltag suchten. Allesamt in gesichertem gesellschaftlichen Umfeld lebend. Und da waren die Altenburger Volleyballer, in deren Reihen gerade arbeitslos gewordene Elektriker oder Schlosser gemeinsam mit Ärzten, Rechtsanwälten, Unternehmern oder Politikern ebenfalls in ihrer Freizeit sportlich aktiv sein wollten (Mitspieler waren unter anderen Carl Sommer, Peter Friedrich, Roland Kanter, Dr. Harald Kunze, Gunter Pallmann, Dr. Jörg Milde). Allesamt einen nie gekannten gesellschaftlichen Umbruch erlebend. Da waren auf der einen Seite die Weinberge, die Nähe zu Strasbourg und auf der anderen Flachlandidylle und eine große kulturelle Vielfalt. Dazwischen fast 600 Kilometer und mindestens sechs Stunden Fahrt.

Es kann losgehen. Helmut Baumann (l.) und Bernd Siegl 1990 vor dem ersten Spiel. Quelle: privat

„Es bestand auf beiden Seiten großes Interesse, sich näher kennenzulernen, sich zu verstehen. Wir haben oft stundenlang diskutiert, manchmal sogar nächtelang“, erinnert sich der pensionierte Realschullehrer Helmut Baumann (71). Oder gesungen, wenn Jürgen Kern, langjähriger Rektor der Fachhochschule Offenburg, seine Gitarre auspackte in jener Hütte in den Weinbergen mit ihrem grandiosen Ausblick, in der die Altenburger regelmäßig nächtigten. Letztere konnten zwar im Nachtquartiert in der Brauerei nicht mit solcher Idylle aufwarten, dafür mit jeder Menge Kultur. Theater, Schloss, zahlreiche Museen – das nennen die Offenburger nicht ihr Eigen und zeigten sich entsprechend begeistert.

Hält als Cheforganisator der Treffen in Offenburg von Anbeginn die Fäden in der Hand: Helmut Baumann. Quelle: privat

Ticket-Rabatt für die Truppe

Aber das ist noch lange nicht alles. Bei der Organisation entsprechender Programme läuft Bernd Siegl, hierzulande bestens bekannt als Antennen-Siegl, regelmäßig zu ganz großer Form auf. Konzerte in den Kirchen der Region, Fahrten mit der Kohlebahn, nach Dresden, Leipzig, in den Wörlitzer Park, auf die Wartburg, Besuche im Probsthof Kummer, der Flugwelt Nobitz – um nur einige Beispiele zu nennen – stehen zu Buche. Mehr noch. Altenburger Künstler wie Schauspieler Antje Arpe und Wolfgang Lindner, Kammersängerin Wilfriede Günschel und Stern-Meißen-Sänger Manuel Schmid traten ebenso vor der Truppe auf wie die Woesner Brothers aus Berlin. Als Letztere mit ihrem „Herricht & Preil“-Programm ein Gastspiel im Landestheater gaben, konnte Siegl keinen guten Ticket-Rabatt für die Truppe aushandeln. Also rief er die Kabarettisten kurzerhand an und fragte, ob sie nicht ihre sicher notwendige Auftrittsprobe vor den Volleyballern absolvieren möchten. Sie taten es. „Der von ihnen genannte Preis war für mich dann akzeptabel“, so Siegl augenzwinkernd. „Aber auch unsere Offenburger Freunde ließen sich nicht lumpen. Wir waren in Strasbourg, Baden Baden, Freiburg und vielen anderen landschaftlich wunderschönen Gegenden im Badener Land.“

Eine Bootstour, die ist lustig – beispielsweise bei einem Besuch im Wörlitzer Park. Quelle: privat

Durch die zahlreichen Gespräche über die unterschiedlichen Lebenswege wurden Vorurteile ab-, und Freundschaften aufgebaut. „Das alles kennenzulernen, war für uns nach der Wende sehr wichtig“, resümiert Helmut Baumann. „Leider ist die wirtschaftliche Entwicklung nicht so verlaufen, wie wir damals alle erhofften. Nach der Wende hatten beide Städte rund 50 000 Einwohner. Jetzt liegt Offenburg bei mehr als 61 000 und Altenburg bei knapp 32 000. Das ist schade.“

Nachwuchs tut sich schwer

Der Freundschaft der Volleyballclubs indes tut dies keinen Abbruch. Die regelmäßigen Treffen und die dadurch entstandenen privaten Kontakte wollen beide Seiten weiter aufrechterhalten und pflegen. Auch wenn jetzt nicht mehr in der Hütte oder in der Brauerei, sondern in Hotels übernachtet wird. Die Zeiten von Jugendherbergs- und Pfadfinder-Atmosphäre sind vorbei. Das Alter fordert nicht nur beim Sport, sondern auch hier seinen Tribut. Auch die Zahl derer, die die weite Reise auf sich nehmen, sinkt. Und der Nachwuchs tut sich auf beiden Seiten schwer. Die jungen Leute, die derzeit regelmäßig Volleyball bei den „Schmetterlingen“ und bei SV Medizin spielen, zeigen leider wenig Interesse an den Städte-Trips, bedauern Baumann und Siegl. „Sie kommen nur sonntagsvormittags in die Halle, wenn wir spielen.“

Vielleicht entwickelt sich daraus aber doch noch etwas. Die „Alten“ würden es sich wünschen.

Von Ellen Paul