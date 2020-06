Altenburger verhelfen Wolf zu besserem Image - hoffentlich noch rechtzeitig

Rund 150 Jahre nach seiner Ausrottung in Deutschland ist der Wolf zurückgekehrt und erobert langsam seinen einstigen Lebensraum zurück. Dabei hat er es nicht leicht. Im kollektiven Gedächtnis seit Generationen als Untier abgestempelt und in Verruf gebracht, tut eine realistischere Sicht mehr als Not, kommentiert OVZ-Autorin Dana Weber.