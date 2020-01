Altenburger wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt

Gera

Am Montag begann der Prozess gegen einen 32-jährigen Altenburger, der ein 13-jähriges Mädchen sexuell missbraucht haben soll. Die Verhandlung im Landgericht Gera wird am Donnerstag fortgesetzt.

Von drei Polizeibeamten und in Handschellen wurde der in Untersuchungshaft sitzende Mann in den Gerichtssaal geführt. Er trug eine schwarze Kappe und starrte die meiste Zeit nach unten auf den Boden, sein Blick war leer, er wirkte teilnahmslos. Im Zeitraum vom 24. Juni bis zum 6. Juli 2019 soll der Angeklagte ungeschützten Geschlechtsverkehr mit einem 13-jährigen Mädchen in seiner Wohnung gehabt haben. Neben den schweren Missbrauchsvorwürfen soll der Mann der Geschädigten zwei pornografische Fotos zugeschickt haben.

Richter rät zur Aussage

Zeugen waren nicht geladen – der Prozess sollte beginnen, da die sechsmonatige Frist ansonsten überschritten worden wäre. Nur so lange darf ein Angeklagter in Untersuchungshaft bleiben. Am Donnerstag um 9 Uhr soll der Prozess im Landgericht weitergehen.

Nach der Verlesung der Anklageschrift fragte Richter Berndt Neidhardt, ob der 32-Jährige sich zu den Vorwürfen äußern wolle. Der Mann verneinte leise und kaum verständlich. Neidhardt riet dem Angeklagten dazu, eine Aussage zu machen, da es wohl besser für ihn wäre. Nach der Verhandlung saßen der Angeklagte und sein Verteidiger Rechtsanwalt Wolfgang Remmert noch zusammen, um die nächsten Schritte zu besprechen.

Von Nicole Grziwa