Altenburgerin Inge Weber feiert 101. Geburtstag

Altenburg

Inge Weber aus Altenburg feierte am Mittwoch ihren 101. Geburtstag. Auch der Altenburger Oberbürgermeister André Neumann ließ er es sich nicht nehmen, in der Altenburger Gaststätte „Zur Schweiz“, dem Stammlokal der Jubilarin, an der Geburtstagsfeier teilzunehmen.

Leidenschaft Fußball

Inge Weber lebt noch in ihrer eigenen Wohnung im Haus ihres Sohnes, der sie gemeinsam mit seiner Ehefrau betreut. Die Jubilarin hat noch einen großen Verwandten- und Bekanntenkreis, nimmt rege am gesellschaftlichen Leben teil und betätigt sich selbst noch hauswirtschaftlich.

Ihrer Vorliebe für den Fußball frönt sie am Fernseher, verfolgt aufmerksam die Bundesliga. In jungen Jahren war sie selbst Schwimmerin und Turnerin, hat noch das Hellwiesenbad in Altenburg besucht und dort das Schwimmen gelernt. Lange Jahre turnte sie bei Motor Altenburg in der Friesen-Turnhalle.

Von Reinhard Weber