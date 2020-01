Altenburgerin Johanna Fichtner feiert 100. Geburtstag

Altenburg

An die 1920er-Jahre in Altenburg kann sich Johanna Fichtner natürlich noch erinnern. Es ist immerhin ihre Kindheit, denn die rüstige Rentnerin wurde vor 100 Jahren in der Skatstadt als Tochter eines Seifensieders und einer Hausfrau geboren. Am Donnerstag feierte sie in ihrer eigenen Wohnung ihren runden Geburtstag. Während die große Familie zum Feiern eintrifft – Johanna Fichtner hat eine Tochter, drei Enkel und acht Urenkel – plaudert sie mit der OVZ über ihr Leben.

Das begann in der Weimarer Republik, die von der hohen Arbeitslosigkeit während ihrer Schulzeit geprägt war. Danach lernte sie im Einzelhandel, für ein Studium hatten die Eltern nicht das Geld. „Vor dem Krieg war ich im Schuhgeschäft Tack in der Burgstraße.“ Später habe sie dann bis zur Rente 1980 in der Sparkasse gearbeitet, wo sie zuletzt für Personalangelegenheiten zuständig war.

Das Verrückteste ist Telefonieren – und sich dabei sehen können

Die schönste Zeit, meint die Jubilarin, war, als sie um die 40 war. In den Jahren ging es in der DDR bergauf. „Aber nur bis zum nächsten Parteitag“, meint sie rückblickend. In dieser Zeit war sie mit ihrem zweiten Mann glücklich, der erste sei leider nicht aus dem Krieg zurückgekehrt, und sie entdeckte die Liebe zur Handarbeit. „Sticken, stricken, nähen, häkeln, – das war mein Hobby, das habe ich sehr gern gemacht.“

Heute sind ihre Augen dafür aber nicht mehr gut genug, deswegen geht sie auch nicht mehr so oft vor die Tür. Aber auch, weil Autofahrer oft rasen, was neben dem Telefonieren und sich dabei sehen können, das Verrückteste ist, was sich seit ihrer Kindheit in der Beethovenstraße, als dort noch Pferdewagen die Regel waren, geändert hat.

Von Jörg Reuter