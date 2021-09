Altenburg

Ein Jahrhundert. Von den Goldenen Zwanzigerjahren über die Schrecken des Zweiten Weltkrieges, die DDR, die Wende – und jetzt noch die Corona-Pandemie. All das liegt in den 100 Jahren, die Rosemarie Christine Voigt erlebt hat. Eine unvorstellbar lange Zeit und ein mehr als stolzes Alter.

Schon am Sonntag, ihrem Geburtstag, kommen außer dem Oberbürgermeister André Neumann (CDU) vor allem Familienmitglieder in die Räume des Pflegedienstes Hose am Altenburger Steinweg. Und auch tags darauf reißt die Reihe der Gratulanten nicht ab: Philip Kley von der Commerzbank kommt eigens mit einem üppigen Blumenstrauß in Herbstfarben, um seiner offiziell ältesten Altenburger Kundin zu ihrem Jubeltag zu gratulieren.

„Jedes Jahr hat positive und negative Seiten“

Auf die Frage, was denn ihr Geheimnis sei, mit dem sie ihr hohes Alter erreicht hat, sagt Rosemarie Christine Voigt einfach: „Jedes Jahr wird es ein Jahr mehr.“ Die meisten Fragen versteht sie noch gut, nur durch die Maske ist es ein bisschen schwierig mit der Akustik. Und welches Jahrzehnt ihr bis jetzt am besten gefallen habe? „Jedes Jahr steht für sich.“ Ihre Tochter Claudia Fritzsche ergänzt: „Also hat jedes Jahr seine positiven und negativen Seiten.“

Am 12. September 1921 wird Rosemarie Christine Voigt in Ramsdorf geboren, wächst dort auf. Da sind in der Bevölkerung noch die Folgen des Ersten Weltkriegs präsent, kündigt sich eine Hyperinflation an. Voigt geht später nach Regis-Breitingen, um dort bis zur Rente zu arbeiten: beim VEB Zentralwerkstatt Regis, Stammbetrieb des Anlagenbaus Braunkohle.

Selbst angepackt hat sie jedoch nicht: „Ich hatte keine Schraube in der Hand“, sagt sie und schmunzelt leicht. Die Arbeit ist es dann auch, die ihren Mann Heinz in ihr Leben bringt. „Das ging über Arbeitskollegen, dass sie sich kennengelernt haben“, sagt ihre Tochter Claudia Fritzsche. „Die Männer waren ja alle im Krieg, da war es gar nicht so einfach, jemanden kennenzulernen.“ Ende 30 war sie dann, als sie mit ihrem gut zehn Jahre älteren Mann ihre einzige Tochter Claudia bekam.

Die Tochter folgte ihrer Mutter nach Altenburg

Sehr viel Zeit war dem Ehepaar nicht zusammen vergönnt. Schon mit Mitte 60 starb Heinz Voigt, als Tochter Claudia gerade einmal 17 Jahre alt war. Bis zu seinem Tod musste er noch mehrere Jahre gepflegt werden. Das war jedoch nicht der ausschlaggebende Punkt, warum Claudia Fritzsche in den Pflegeberuf einstieg – der kam erst später. „Eigentlich war ich Krippenerzieherin, habe auch lange Zeit in Leipzig gearbeitet. Aber als meine Mutter als eine der ersten Patientinnen beim Pflegedienst Hose in Altenburg einzog, entschied ich mich kurzerhand mitzugehen.“ Als Quereinsteigerin eignete sie sich das Fachwissen mit der Zeit an. „Und so können wir sehr viel Zeit zusammen verbringen“, sagt Fritzsche. Vor allem während der Lockdowns kam den beiden Frauen dieser Umstand zugute: „Viele konnten ihre zu pflegenden Eltern nicht sehen aufgrund der Kontaktbeschränkungen. Das war bei uns anders.“

So viele Gratulanten – das strengt an

Freundinnen hat Rosemarie Voigt in der Pflegeeinrichtung nicht, sie war schon immer eher eine Einzelgängerin, erzählt ihre Tochter. Ihr ursprünglicher Freundeskreis sei schon lange nicht mehr da. Bis zu ihrem 99. Geburtstag löste Voigt immer noch regelmäßig Kreuzworträtsel – eine ihrer Leidenschaften. Ihr verschlechtertes Sehvermögen lässt das nun leider nicht mehr zu. „Aber sie wusste immer alles“, erinnert sich Claudia Fritzsche.

Eine Enkelin und einen Urenkel hat Rosemarie Voigt – und bei der Erwähnung der beiden huscht ein Lächeln über ihr ansonsten sehr ruhiges, bisweilen abwesendes Gesicht. Müde ist sie noch, nach diesem turbulenten Geburtstagssonntag. „Bald haben wir’s geschafft“, sagt Fritzsche beruhigend. Rosemarie Voigt nimmt ihren Blumenstrauß entgegen und winkt zum Abschied.

Von Katharina Stork