Altenburgerin denkt gern an ihre Zeit in DDR-Kinderheimen zurück

„Mich ärgert das, wenn man liest, wie schlecht die Erzieher in der DDR Kinder in den Kinderheimen behandelt haben sollen“, sagt Regina Schröder aus Altenburg. „Ich dachte: Nee, uns ist es gut gegangen. Und jetzt rufst du da mal an.“ Deswegen hat sie sich an die LVZ gewandt, um zu erzählen, dass sie in den 1950er-Jahren ganz andere, schöne Erfahrungen gemacht hat. Heute ist sie 78, pensioniert und lebt immer noch in Altenburg.

„1952 müsste das gewesen sein, da bin ich in das Kinderheim Sonnenland in Altenburg gekommen“, erzählt Schröder. Ihre Mutter war zu diesem Zeitpunkt schwer krank und konnte sich nicht um ihre einzige Tochter kümmern. Also kam Regina Schröder mit zehn Jahren ins Heim. Und da war es für sie keineswegs so schrecklich, wie es andere Kinder zu dieser Zeit erlebt haben. Immer wieder werden Studien durchgeführt, die sich mit traumatischen Erlebnissen in DDR-Kinderheimen beschäftigen.

„Das Allerschönste war in dem Heim, dass wir in den Sommerferien weggefahren sind“, erzählt die Altenburgerin Regina Schröder. Hier waren die Mädchen an der Ostsee. Quelle: privat

Mit vier anderen Mädchen im Schlafsaal

Regina Schröder hat diese Erfahrungen nicht gemacht. Sie erinnert sich gerne an diese Zeit zurück.

Mit rund 25 Kindern hat sie im Heim gelebt und fühlte sich wohl in der Gemeinschaft und mit der Heimleitung. In ihrem Schlafsaal schliefen noch vier andere Mädchen, alle älter als sie. „Das war schön – ich konnte ja immer horchen, worüber sie sich unterhalten“, sagt sie verschmitzt.

Im Heim hatte sie den selben Alltag, den es auch in einer großen Familie gegeben hätte: Früh aufstehen, gemeinsames Frühstück, ab zur Schule und nach dem Mittagessen standen die Hausaufgaben an. „Und dann sind wir immer ins Freie zum Spielen.“ Nur die Jungs hätten sie manchmal ein bisschen geärgert: „Ich wollte eigentlich gar nicht Fußball spielen und dann musste ich immer ins Tor.“ Bei dieser Erinnerung muss sie jedoch selbst lachen.

Im Harz in der Hermannshöhle im Rübeland war Regina Schröder mit dem Kinderheim auch im Urlaub. Quelle: privat

Das Allerschönste: gemeinsamer Urlaub in Sommerferien

1957 kam sie schließlich in ein Kinderheim in Leipzig, das Kinder ab der fünften Klasse aufnahm.

„Das Allerschönste war in dem Heim, dass wir in den Sommerferien immer weggefahren sind.“ Mal nach Berlin zum Zelten, mal an die Ostsee. Und immer haben sie Pilze und Heidelbeeren gesammelt.

„Also ich kann davon nur Gutes sagen. Und nach der achten Klasse haben sich die Erzieher und die Heimleitung darum gekümmert, dass wir uns einen Beruf suchen.“ Ihr ursprünglicher Traum, Kinderkrankenschwester zu werden, hat sich leider nicht bewahrheitet. Aber als Verkäuferin hat sie schließlich bis zu ihrer Pension gearbeitet.

Fehlte ihr die Zeit im Kinderheim ? „Ja doch. Ein bisschen“

Den Kontakt mit den anderen Kindern oder den verschiedenen Heimleitungen konnte sie nicht aufrecht erhalten. Viele hätten die Stadt aufgrund ihres Berufes gewechselt. „Das tut mir heute noch leid.“ Ob Regina Schröder später die Zeit im Heim etwas gefehlt hat? „Ja doch. Ein bisschen.“

