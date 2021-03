Altenburg

Madlen Lucht kann sich nicht mehr an jedes Detail erinnern. Es ist mehr als fünf Jahre her, dass ihr Martyrium begann. Einige Details weiß die gebürtige Altenburgerin allerdings noch genau: Die Tat ereignete sich zu Silvester 2015, als sie von der Arbeit auf einer Gala nach Hause in die Wohnung zurückkehrte, die sie zu dieser Zeit noch mit ihrem Ex-Freund gemeinsam bewohnte. Der stark alkoholisierte Bundeswehrsoldat, von dem sie sich bereits getrennt hatte, schlug ihr in dieser Nacht fünf- bis sechsmal ins Gesicht, was bei ihr ein Schädelhirntrauma auslöste. Schließlich schaffte sie es, sich im Wohnzimmer einzuschließen und ihren Vater zu kontaktieren, der die Polizei rief. Luchts Ex-Freund flüchtete.

Das Motiv ihres Peinigers, der aus dem Altenburger Umland stammt, kann sie sich auch nicht wirklich erklären. Möglicherweise sei ihre kurz vor der Tat erfolgte Trennung nach dreijähriger Beziehung der Grund gewesen. Als sie Strafanzeige bei der Polizei stellte, wurde sie gefragt, ob ihre Daten weitergegeben werden dürften. Einige Zeit nach ihrer Einwilligung wurde sie dann vom Weißen Ring kontaktiert, einer bundesweit tätigen Opferhilfe-Organisation mit Außenstellen unter anderem im Altenburger Land und Leipzig.

Hilfe bekam Madlen Lucht vom Weißen Ring

Die damalige Leiterin der Altenburger Außenstelle, Elke Hörügel, die diese Aufgabe inzwischen abgegeben hat, bot Madlen Lucht damals Hilfe an. „Am Anfang habe ich das alles etwas abgelehnt, aber schlussendlich war es ein voller Erfolg“, sagt die heute 25-Jährige, die von der Organisation nicht nur finanziell, sondern auch personell unterstützt wurde.

So vermittelte der Weiße Ring ihr nicht nur eine Anwältin für das anstehende Gerichtsverfahren, Elke Hörügel legte Madlen Lucht auch die Entscheidung nahe, zu einer Psychologin zu gehen, was sie ein halbes Jahr nach dem Vorfall schließlich auch tat.

Umzug nach Leipzig als Schlussstrich

Auch finanziell wurde Madlen Lucht von der Hilfeorganisation unterstützt, und zwar bei ihrem Umzug nach Leipzig, den sie etwa ein Jahr nach der Tat vollzog, Anfang 2017. „Ich brauchte eine Distanz zu Altenburg. Man muss irgendwann einfach einen Schlussstrich ziehen und Altenburg ist so klein, es spricht sich so viel rum. Es hat gefühlt jeder in meinem Bekanntenkreis darüber gesprochen, das ist wie stille Post: Am Ende kommt was ganz anderes raus. Ich musste mich immer überall rechtfertigen.“

Infobroschüren und -blätter bilden die verschiedenen Angebote des Weißen Ringes ab. Quelle: Mario Jahn

Die Altenburgerin entschied sich für Leipzig, weil zu der Zeit bereits einige ihrer Freunde in der Stadt wohnten und auch ihre Familie ein Jahr zuvor nach Leipzig gezogen war. Mittlerweile ist Madlen Lucht nur noch selten in der Skatstadt, um hier noch einzelne Freunde zu besuchen.

Gerichtsverfahren wurde eingestellt

In Leipzig musste sich das Gewaltopfer auf die anstehende Gerichtsverhandlung vorbereiten, die Mitte 2017 abgehalten werden sollte. Was allerdings niemand ahnen konnte: Das Verfahren gegen Luchts Ex-Freund wurde zwei Wochen vor dem eigentlichen Gerichtstermin eingestellt. Die einzige Konsequenz für den Soldaten bestand darin, eine Spende an das Frauenhaus in Gera leisten zu müssen. Diese Information habe Madlen Lucht allerdings nur von ihrer Anwältin erhalten, das Gericht habe sich dazu nicht geäußert. Für die Betroffene selbst blieb somit lediglich das zivilrechtlich eingeklagte Schmerzensgeld, das sie von ihrem Exfreund erhielt.

Madlen Lucht im Gespräch mit Elke Hörügel (links) und Gerlinde Hiller. Quelle: Mario Jahn

Auch wenn Madlen Lucht nicht davon ausgeht, dass ihr Ex-Freund bei der Gerichtsverhandlung zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden wäre, empfand und empfindet sie die Einstellung des Verfahrens doch als einen Rückschlag. „Das war, glaube ich, noch mal mit das Schlimmste, das ich dann mit der Psychologin aufarbeiten musste. Ich war zwischendurch schon an so einem Punkt gewesen, an dem ich meinte, ich sei ganz gut dabei, die Sache aufzuarbeiten – und dann kommt noch einmal so ein richtiger Rückschlag. Dann sind halt so was wie Flashbacks oder realitätsnahe Träume ganz groß, das ist ja ganz normal.“

Auch heute noch Schwierigkeiten

Auch wenn die Tat bereits über fünf Jahre zurückliegt, hat die Altenburgerin teilweise auch heute noch mit den Folgen zu kämpfen. Neben Alpträumen und Flashbacks – etwa zum Jahrestag des Vorfalls – macht Madlen Lucht vor allem die Posttraumatische Belastungsstörung (PTMS) zu schaffen, an der sie seit den Ereignissen zum Jahreswechsel 2015/16 leidet. Ein Lichtblick : Auch wenn ihre Psychologin ihr gesagt habe, PTMS sei nicht heilbar und ihr Trauma werde sie nicht mehr loswerden, seien die negativen Auswirkungen jetzt längst nicht mehr in dem Maße zu spüren, wie sie es einmal waren.

„Das geht vielleicht nicht mehr weg, aber du lernst mit einem Psychotherapeuten, wie man damit umgeht. Und das musst du auch, weil du das sonst nicht verarbeitest.“ Seit einigen Jahren lese sie zum Beispiel viele Bücher über die Psyche und darüber, wie man positiv denkt. Neben ihrer Arbeit als kaufmännische Projektleiterin für Bahnelektrifizierung verbringt die 25-Jährige heute viel Freizeit mit ihrer Familie und ihren Freunden. „Man weiß nie, wie lange man die noch hat.“

Mehrere Projekte gestartet

Um auch anderen Betroffenen mit ihren Problemen zu helfen, hat sich Madlen Lucht entschieden, in sozialen Online-Netzwerken auf das Thema häusliche Gewalt und den Umgang damit aufmerksam zu machen. Durch ihre frühere Model-Tätigkeit habe sie bereits eine kleine Reichweite in den sozialen Medien, speziell auf Instagram, die sie nutzen wolle, Menschen aufzuklären.

Bei einem Foto-Shooting im Juni letzten Jahres kamen ihr und ihrem Fotografen in Frankfurt/Main die Idee, ein kurzes Informations-Video für ihren Instagram-Account zu drehen. „Es liegt mir sehr am Herzen, die Öffentlichkeit über häusliche Gewalt aufzuklären, weil ich glaube, dass viele einfach nichts darüber wissen. Man beschäftigt sich erst damit, wenn man im Umkreis mal davon gehört hat. Ich hatte es mal in der Schule gehört, aber sonst nicht. Wenn man nicht betroffen ist, kümmert man sich nicht darum.“

Madlen Lucht (rechts) überreichte einen Spendenscheck an Gerlinde Hiller vom Weißen Ring Altenburger Land. Die übrige Spendensumme geht an die Helfenden in Leipzig. Quelle: Mario Jahn

Noch am gleichen Tag fasste Madlen Lucht die Idee, einen Spendenaufruf für den Weißen Ring zu starten, der ihr damals in ihrer schwierigen Lage geholfen hatte. Zunächst mit dem Ziel, 1000 Euro zusammenzubekommen, schaffte die Betroffene es am Ende immerhin auf eine Summe von 800 Euro, die sie unter den beiden Außenstellen der Hilfeorganisation in Altenburg und Leipzig aufteilte und eigentlich schon Ende letzten Jahres überreichen wollte. Allerdings machte ihr Corona einen Strich durch die Rechnung, weshalb die Übergabe des Spendengeldes in Altenburg nun diese Woche im Rathaus stattfand.

Der Weiße Ring hilft Kriminalitätsopfern Der Weiße Ringist eine bundesweit tätige, ehrenamtlich geführte Opferhilfe-Organisation. Der Verein bietet Gewaltopfern Unterstützung jeglicher Art an. Diese besteht zum Großteil aus Hilfen in Form von Schecks für Erstberatungen bei einem Anwalt. Man begleitet die Betroffenen aber auch bei belastenden Wegen zur Polizei oder zu Antragstellen. Der Weiße Ring arbeitet auch sehr eng mit den Behörden und Gerichten zusammen, weshalb die Polizei bei Strafanzeigen die Opfer meist auf die Hilfeangebote des Weißen Ringes hinweist. Die Organisationbesitzt eine Außenstelle im Altenburger Land, die bis März 2019 von Elke Hörügel geleitet wurde und nun von Gerlinde Hiller geführt wird. Die Rentnerin arbeitete vorher als selbstständige Betreuerin am Amtsgericht. Sie sucht dringend weitere ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die für ihre Tätigkeit geschult werden. Der Weiße Ring ist auf finanzielle Unterstützung, zum Beispiel in Form von Bußgeld-Zuweisungen von Gerichten und Spenden angewiesen. DerWeiße Ring im Altenburger Land ist erreichbar unter der Telefon-Nummer 0151 755164839 oder per E-Mail an thueringen@weisser-ring.de.

Mut für alle Betroffenen

Neben ihrer finanziellen Unterstützung der Arbeit des Weißen Rings in Form einer Spende hat Madlen Lucht auch einige Worte für andere Betroffene häuslicher Gewalt: „Man darf sich gerne die Zeit nehmen, die man braucht, aber man sollte sich nicht irgendwo einsperren und sich einreden, dass man am Ende selbst daran schuld war. Das habe ich auch getan, das ist aber falsch. Man sollte sich einfach laut machen und sein Schweigen brechen und sich einfach helfen lassen, weil man alleine aus diesem Teufelskreis selten rauskommt. Und die beste Hilfe bieten nicht unbedingt Familie und Freunde, weil man einfach Leute braucht, die spezialisiert sind. Meiner Meinung nach sollte jede Betroffene, die damit zu kämpfen hat, zum Psychologen gehen.“

Madlen Lucht zumindest hat es geschafft. Ihr ist der Weg zurück in ein geordnetes, freudvolles Leben gelungen.

Von Tobias Wagner