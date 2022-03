Altenburgerin organisiert Spendenaktion für Ukraine – Transport startet am Mittwoch

Altenburg

Theodora Casper wohnt mit ihrem ukrainischen Freund in Altenburg. Durch ihn und seine Familie erlebt sie die Situation vor Ort aus erster Hand. Denn Serhiis Mutter ist noch immer in ihrer Wohnung Zaporozhskaya – in der Ostukraine.

„Er war komplett fertig und kurz davor, selbst rüber zu fahren“, berichtet die 21-jährige Theodora. Seit zwei Jahren lebt Serhii in Deutschland. Er sagte ihr schon seit langem, dass die Situation in der Ukraine bald eskalieren würde. Nun will er seine Mutter nach Deutschland bringen. Am Freitag sei neben ihrem Haus eine Bombe eingeschlagen. Internet hat sie keins mehr, Kontakt halten sie per Telefon.

„Wir brauchen eure Hilfe“

Nachdem klar war, dass Serhii nicht selbst vor Ort helfen kann, kam Theodora auf die Idee, in der Facebook-Gruppe „Altenburg Paparazzi“ einen Aufruf zu starten. Eine Bekannte von Serhii brachte ihre Kinder aus der Ukraine nach Deutschland. Am Mittwoch fährt sie zurück und transportiert Hilfsgüter. „Bitte wir brauchen eure Hilfe. Wer etwas hat und abgeben kann, meldet sich bei mir“, schreibt Theodora auf Facebook. Gebraucht werden Medikamente, Helme, Konserven, Westen, Bandagen, Masken.

Sogar Wohnungen wurden angeboten

Die Resonanz war überwältigend. „Ich hätte nicht gedacht, dass die Menschen so hilfsbereit sind“; sagt sie. Besonders viele junge Menschen hätten gespendet. Und auch manche, die selber nicht viel hätten. „Viele haben angeboten, noch mehr zu spenden oder sogar ihre Wohnung angeboten.“ Teilweise seien sogar neue Sachen – inklusive Preisschild – abgegeben worden.

Am Montag sammelte Theodora vier Stunden lang Sachspenden in der Skatstadt. Geldspenden bringen sie zur Apotheke, die stellen Medikamentenpäckchen zusammen. Über Facebook erhält sie Kontakt nach Leipzig, zur Aktion „Leipzig hilft“. Die gespendeten Sachen aus Altenburg brachten sie am Dienstagabend in die Messestadt. Von dort soll es dann ohne sie, aber mit mehreren Transportern weiter gehen bis an die polnische Grenze, zur Stadt Medyka. „Dort wartet dann ein Bus“, erklärt Theodora. „Die Sachen sollen dorthin, wo sie am nötigsten gebraucht werden.“

FSV Meuselwitz startet Sachspenden-Aktion Auch der FSV Meuselwitz will helfen. Zu diesem Zweck hat der Sportverein eine Sachspenden-Aktion initiiert. Gesucht werden Winter-, Baby- sowie Kinderkleidung, Winterschuhe, Decken, Schlafsäcke, Batterien, Rucksäcke, Hygieneartikel, Windeln, Medikamente, Verbandsmaterial, FFP2- und OP-Masken, Desinfektionsmittel, Seife, Duschbad und Mundhygieneartikel. Abgegeben werden können die Spenden montags bis freitags von 8 bis 12, donnerstags von 17 bis 19 Uhr und nach den Trainingseinheiten beim FSV Meuselwitz, Penkwitzer Weg 4. Die Spenden werden einer Sammelstelle in Leipzig übergeben, von dort an die polnisch-ukrainische Grenze transportiert und danach zur Versorgung geflüchteter Zivilisten eingesetzt.

Von Yvonne Schmidt