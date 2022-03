Altenburgs Blitzer-Pläne: Skatstadt macht ernst mit Jagd nach Rasern

Altenburg

Es war ein Kurswechsel, der hohe Wellen schlug. Als Oberbürgermeister André Neumann (CDU) ankündigte, dass die Skatstadt künftig selbst blitzen wolle, hob er sich damit nicht nur deutlich von seinem Vorgänger ab. Hatte Michael Wolf (SPD) die städtische Jagd auf Temposünder stets als „Gängelei der Bevölkerung“ abgelehnt, warf ihm die Bürgerbewegung Pro Altenburg vor, damit nur das Stadtsäckel aufbessern zu wollen.

Ab Herbst jagt Altenburg selbst Temposünder

Doch Neumanns Vorstoß hat einen konkreten Anlass: Er sah und sieht in Rasern eine latente Gefahr für die Sicherheit auf den Straßen der Skatstadt. Eine Wahrnehmung, der nicht nur das Herz des Rathauschefs als Familienvater zugrunde lag, sondern auch die Sorge des Stadtvaters um die Gesundheit und die Lebensqualität aller Altenburgerinnen und Altenburger. Und als netten Nebeneffekt natürlich auch die daraus resultierenden Einnahmen.

Gut drei Jahre ist das inzwischen her. Bisher tat sich die Verwaltung aber schwer, die Idee des 44-Jährigen in die Tat umzusetzen. Doch nun ist neuer Schwung in die Sache gekommen. Und der verheißt für Bleifüße nichts Gutes. Denn laut Bürgermeister Frank Rosenfeld (SPD) wird die Stadt Altenburg ab Herbst selbst blitzen. „Das halte ich für realistisch“, sagt Neumanns Stellvertreter, der im Rathaus unter anderem für die Bereiche Recht, Ordnung und Verkehr zuständig ist, und verweist auf die seit Anfang März abgeschlossenen Vorarbeiten der Verwaltung.

23 mögliche Standorte für teure Fotos

„Mir liegt ein dickes gebundenes Büchlein vor“, so Rosenfeld. Darin habe man „23 mögliche Blitzstellen identifiziert und zusammengefasst“ – inklusive Datenblatt, Fotos und Luftbilder. Dieses Büchlein sei nun auf dem Weg zur Landespolizeidirektion (LPD) Erfurt. „Es ist so vorbereitet, dass sie nur noch unterschreiben müssen.“ Nach Mitteilung der LPD dauert das Genehmigungsverfahren schnellstens 14 Tage, könne aber „auch mehrere Wochen in Anspruch nehmen“. Das hänge vom Umfang und der Qualität der Zuarbeiten ab.

Allerdings sind vor allem die Standorte der Geschwindigkeitsüberwachung oft Streitpunkte zwischen Polizei und Kommunen. Wo genau ab Herbst in Altenburg geblitzt werden soll, will Rosenfeld freilich nicht verraten. Zum einen, weil es noch nicht endgültig feststeht. Zum anderen, weil sonst die Wirkung verloren geht und andernorts weiter gerast wird.

Bürgermeister: „Warten nicht erst auf Tote“

„Und es dient ja gerade der Vermeidung von Gefahren und der Erhöhung der Sicherheit“, erklärt der Bürgermeister, um dann abstrakt doch noch Standorte zu definieren: „In besonders schutzwürdigen Bereichen, also nahe Schulen, Kitas, Pflegeheimen und in Tempo-30-Zonen, aber auch an Unfallgefahrenstellen.“ Grundlage seien „objektive Kriterien“, aber auch Bürgerhinweise gewesen. „Man kann, muss aber nicht blitzen“, betont Rosenfeld. Insbesondere bei Gefahrenstellen werde man aber „nicht erst auf Tote warten. Das halte ich auch rechtlich für vertretbar“.

Dass die Skatstadt nicht schon im Frühjahr oder Sommer anfängt, liegt am Personal. Denn das braucht dafür eine spezielle Ausbildung, die es nur in der Landespolizeischule Meiningen oder bei der Landesverwaltung gibt. Während Rosenfeld nach eigener Aussage aus Meiningen bisher keine Antwort erhielt, beginnt der nächste Kurs an der Landesverwaltungsschule in Weimar erst im November.

Bis zu 20 Blitz-Termine pro Monat – Personal als Limit

„Aber eventuell ist bei den aktuellen Bewerbungen schon jemand dabei, der bereits über die nötige Qualifikation verfügt“, sagt der Bürgermeister hoffnungsvoll zur anstehenden Besetzung einer vakanten Stelle im Fachdienst Ordnung und Verkehr. Sollte dem so sein, werde man zunächst mit einem Mitarbeiter starten und nach der Zusatzausbildung einen zweiten hinzunehmen. In der unbesetzten Stelle und in coronabedingten Ausfällen im Fachdienst sieht er auch die Hauptursache, warum es so lange dauerte, bis man selbst Temposünder jagt.

Geschehen wird das – wie geplant – zunächst mit dem gemieteten Blitzer einer Spezialfirma. „Es bestehen schon Kontakte und wir haben uns einige Geräte vorführen lassen“, sagt der Jurist und stellt bis zu 20 Blitz-Termine pro Monat in Aussicht. Realistischerweise werde es bedarfs- und personalbedingt zumindest anfangs deutlich seltener sein. Voraussichtlich im Sommer werde man die Leistung im Zuge einer „kleinen Ausschreibung“ vergeben. „Die Geräte sind kurzfristig verfügbar.“

