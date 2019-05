Drei Tage Lachen bis der Arzt kommt stand in Gößnitz am Wochenende auf dem Programm. Zum 5. Thüringer Kabarett-Treffen gab sich alles, was in der regionalen Szene Rang und Namen hat, in der Pleißestadt die Klinke in die Hand. Dabei kristallisierte sich heraus, dass die Akteure diesmal vor allem ein Thema in den Fokus nahmen – das Alter.