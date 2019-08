Altenburg

Am 1. August vor einem Jahr hat Katharina Schenk den Posten als City-Managerin angetreten. Bereut hat die 31-Jährige diese Entscheidung bislang nicht. Auch wenn ihr immer wieder kalter Wind ins Gesicht blies, weil vor allem im Stadtrat Zweifel an ihrer Arbeit laut wurden.

Dabei hat Schenk einiges bewegt. Aus den vielen von ihr initiierten Veranstaltungen seien das Kürbisfest, der Müllaktionstag inklusive Papierkorb-Verschönerung und zwei Vorlesetage hervor gehoben. Zudem sorgte die City-Managerin maßgeblich dafür, dass Schaufenster leerstehender Geschäfte wieder ansehnlich gestaltet wurden. Auch am 2020 beginnenden Bau des Wasserspiels auf dem Markt war Schenk nicht unbeteiligt.

Ihr größtes Verdienst ist aber die Wiederbelebung der Händlerstammtische, die nun darin gipfelt, dass im September ein neuer Gewerbeverein gegründet werden soll. „Die Satzung ist bereits in Prüfung“, sagte die 31-Jährige auf OVZ-Nachfrage. Dem werde sie sich zum nächsten Stammtisch am 19. August widmen, wenn sie in den Dienst zurückkehrt. Seit Mitte Juli ist Schenk unbezahlt freigestellt und hat Urlaub genommen, um ihre philosophische Dissertation an der Universität Leipzig voranzutreiben. „Ich habe immer gesagt, dass ich meine Promotion abschließen möchte“, begründete sie die Abwesenheit, während der sie Wirtschaftsförderer Tino Scharschmidt vertritt. „Im Sommer ist das sozial am verträglichsten.“

Von Thomas Haegeler