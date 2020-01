Apolda

Thüringens Grüne haben eine neue Doppelspitze. Nach dem enttäuschenden Ergebnis bei der Landtagswahl führen nun die 26 Jahre alte Ann-Sophie Bohm-Eisenbrandt aus Weimar und der ehemalige Altenburger Schauspieldirektor Bernhard Stengele die Partei.

Bohm-Eisenbrandt erhielt auf einem Parteitag am Sonnabend in Apolda 80 Stimmen. Der 56 Jahre alte Stengele, der zwei Mitbewerber hatte, kam auf 58 Stimmen.

Stengele absolvierte eine Schauspielausbildung in Paris, war seit 1992 an Theatern in Konstanz, Saarbrücken und Würzburg tätig. Von 2012 bis 2017 fungierte er als Schauspieldirektor am Theater Altenburg-Gera. Für Bündnis90/Die Grünen trat er als Direktkandidat im Wahlkreis 44 (Altenburger Land II) bei den Landtagswahlen im vergangenen Jahr an, konnte sich allerdings nicht durchsetzen.

Die Grünen hatten bei der Landtagswahl im vergangenen Oktober 5,2 Prozent der Stimmen erhalten – trotz zweistelliger Werte für die Partei im Bundestrend.Die bisherigen Landessprecher Stephanie Erben und Denis Peisker hatten erklärt, sie wollten einer personellen Erneuerung nicht im Wege stehen. Die neue Spitze soll das Profil der Grünen schärfen und vor allem dafür sorgen, dass die Partei stärker als bisher in ländlichen Gebieten Fuß fasst.

Zuvor hatten auch die Grünen für die Beteiligung an einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung in Thüringen gestimmt. Nach kontroverser Diskussion über Chancen und Risiken votierten 93 Delegierte in geheimer Abstimmung für das Regierungsmodell. Neun sprachen sich dagegen aus, sieben enthielten sich der Stimme.

Von ovz/dpa